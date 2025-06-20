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Эксперты: широкие возможности логистики Крыма заработают после достижения целей СВО
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Эксперты: широкие возможности логистики Крыма заработают после достижения целей СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:54 20.06.2025

Широкие логистические возможности Крымского полуострова смогут заработать в полной мере после достижения целей СВО. Об этом заявил на круглом столе в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) постпред Крыма при президенте РФ, заместитель председателя президиума Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС) Георгий Мурадов.

Главное — ворота Союзного государства: от нас три дня до Африки, четыре дня до Ближнего востока и одна ночь или день до Турции. Мы открыты в этой логистике, но когда она будет работать, а будет работать она при одном условии: когда наладится ситуация, связанная с агрессией Запада против нашего Союзного государства на территории, которая называется Малороссией или Украиной. Поэтому, говоря о рубеже эпох, об эпохальном развитии, мы не можем не говорить о том, о чем говорили коллеги. Что для нас главное условие сегодня развития, а можно сказать, и выживания Союзного государства — это победа на этом поле битвы с нашими извечными конкурентами, — сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме будут работать тематические зоны «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».

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Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.

источник: ТАСС

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