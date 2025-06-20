Эксперты: широкие возможности логистики Крыма заработают после достижения целей СВО

Главное — ворота Союзного государства: от нас три дня до Африки, четыре дня до Ближнего востока и одна ночь или день до Турции. Мы открыты в этой логистике, но когда она будет работать, а будет работать она при одном условии: когда наладится ситуация, связанная с агрессией Запада против нашего Союзного государства на территории, которая называется Малороссией или Украиной. Поэтому, говоря о рубеже эпох, об эпохальном развитии, мы не можем не говорить о том, о чем говорили коллеги. Что для нас главное условие сегодня развития, а можно сказать, и выживания Союзного государства — это победа на этом поле битвы с нашими извечными конкурентами, — сказал он.