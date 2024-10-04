Эксперты: спрос на рынке продажи земли в Крыму увеличился на 50% за год, а на строительные услуги — на 16%

Самые большие доли в предложении в Крыму занимает земля под индивидуальное жилищное строительство (54%) и участки сельхозназначения (45%), на которых также можно построить дачу для летнего отдыха. На услугу по строительству домов под ключ приходится 19% от общего спроса в категории «Строительство».

«Авито Недвижимость» подвела итоги лета 2024 года на рынке продажи и аренды земельных участков в Крыму, а «Авито Услуги» рассказали, как изменились спрос на строительные услуги в регионе.

За год предложение земельных участков в Крыму на платформе выросло на 22%. Выбор участков сельхозназначения (СНТ, ДНП) вырос на 25%, участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — на 20%. Спрос за год в целом увеличился на 50%, при этом земля под ИЖС стала востребованнее на 43%, а участки СНТ и ДНП — на 60%. Средняя стоимость участка под ИЖС летом 2024 года в Крыму составила 5,6 млн рублей, сельхозначения — 5,3 млн рублей.

Сегмент земли под ИЖС занимает наибольшую долю в спросе — 61% от всех запросов по рынку земли в России, а отдельно в Крыму — 53%. Среди регионов исследования по сравнению с летом 2023 года сильнее всего интерес к таким объектам вырос в Крыму (+43%), Тюменской области (+41%), Красноярском (+37%) и Приморском краях (+35%). В Московской области участками под ИЖС интересовались чаще на 19%, в Ленинградской — на 7%.

В среднем по России земля под ИЖС летом 2024 года стоила 221 тыс. рублей за сотку, в Крыму — 421 тыс. рублей. Самая высокая стоимость зафиксирована в Дагестане (552 тыс. рублей), Краснодарском крае (551 тыс. рублей), Крыму (421 тыс. рублей), Ростовской области (371 тыс. рублей) и Ставропольском крае (369 тыс. рублей). Дешевле всего сотка летом обходилась покупателям в Смоленской (30 тыс. рублей), Кировской (43 тыс. рублей) и Ярославской областях (52 тыс. рублей). Информация по другим регионам представлена в таблице 1.

На сегмент земли под СНТ, ДНП приходится 34% от общего спроса среди пользователей «Авито Недвижимости» в части покупки земли (отдельно в Крыму — 46%). По сравнению с летом 2023 года сильнее всего спрос на такие участки увеличился в Крыму (+60%), Тюменской области (+57%), Башкортостане (+55%), Омской области (+52%), Кировской (+51%) и Челябинской областях (+51%). В Московской области спрос на землю под СНТ и ДНП увеличился на 24%, в Ленинградской области — на 18%.

В среднем по стране земля под СНТ и ДНП летом 2024 года стоила 141 тыс. рублей за сотку, в Крыму — 234 тыс. рублей. Наиболее высокие цены отмечены в Краснодарском крае (434 тыс. рублей), Дагестане (297 тыс. рублей), Ставропольском крае (257 тыс. рублей), Крыму (234 тыс. рублей) и Ростовской области (190 тыс. рублей). Дешевле всего такую землю летом 2024 года можно было купить в Смоленской (24 тыс. рублей), Тверской (30 тыс. рублей) и Ярославской областях (32 тыс. рублей). Информация по другим регионам — в таблице 1.

За последний год среди россиян вырос интерес к жизни за городом: это заметно как по сегменту готового загородного жилья, так и по рынку земельных участков. Одной из причин выступает тренд на удаленный формат работы — все больше россиян в летнее время предпочитают работать, например, на даче. Влияет на популярность загородного формата и развитие внутреннего туризма: часть земли приобретается для строительства отелей, баз отдыха, глэмпингов и других форматов отдыха. Также вплоть до июля текущего года развитие рынка ИЖС стимулировала массовая льготная ипотека. После завершения программы выдачи кредитов сократились, однако, если на рынке появится специализированная ипотека под ИЖС, которая активно обсуждается в последнее время, мы можем рассчитывать на восстановление спроса», — прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин.

По данным «Авито Услуг», по итогам лета 2024 года спрос на строительные услуги вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а предлагать свои услуги специалисты стали на 41% чаще. В то же время строительством домов под ключ россияне стали интересоваться на 2,4% чаще, чем годом ранее. Важно отметить, что эта услуга занимает наибольшую долю в структуре спроса среди всех строительных услуг — 19%.

По итогам летнего периода заметно вырос спрос на услуги специалистов, занимающихся проектированием и сметами, — на 44%. Кроме того, в связи с ростом популярности участков под строительство ИЖС наблюдается заметное увеличение спроса и на другие услуги профессиональных мастеров: фасадные работы (+22%), кровельные работы (+21%), фундаментные и бетонные (+12%), а также кладочные работы (+12%).

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