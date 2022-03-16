Эксперты: в России могут отменить повышенные пени и штрафы за просрочку платежей за ЖКУ

Правительство России в 2022 году сможет отменять повышенные пени и штрафы за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также взносов за капитальный ремонт. Соответствующий закон, сообщает РБК-Недвижимость , подписал президент России Владимир Путин. Также документ дает возможность вводить мораторий на поверку счетчиков — с граждан не будут взимать пени и штрафы, если те не установили или не заменили счетчики учета коммунальных услуг.

В настоящее время размер штрафов за неполное и несвоевременное внесение платы за жилье, коммунальные услуги и взносов за капремонт, согласно ст. 155 Жилищного кодекса, рассчитывается с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты.

Новым законом установлены особенности расчета указанных штрафных санкций в целях недопущения роста их размера в связи с повышением до 20% годовых Центральным банком ключевой ставки, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг начисляются с 31-го дня просрочки и составляют 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день. Начиная с 91-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере 1/130 ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Теперь у правительства появилась возможность временно отменить эту привязку и ввести другой порядок расчетов пени и штрафов.

Подобный мораторий на пени и штрафы за просрочку по оплате взносов за жилье, капремонт и ЖКУ вводили во время пандемии. Он действовал с апреля 2020 года до 1 января 2021 года.

Источник: РБК-Недвижимость

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