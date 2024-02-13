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Экстрим и второе рождение. Прыжок с Белой скалы в у… на велосипеде

Экстрим и второе рождение. Прыжок с Белой скалы в Крыму… на велосипеде

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:32 13.02.2024

Не повторять!

Сочинский экстремал чудом выжил после опасного прыжка с Белой скалы в Крыму (Белогорский район) — парашют зацепился за штатив от камеры и не раскрывался почти до самой земли.

Николай прыгает с гор на велосипеде: во-первых это красиво, а во-вторых — быть таким как все с детства не умел. На сей раз хотел запилить эффектный видос у Белой Скалы. В самый ответственный момент парашют зацепился за штатив. Николаю повезло: когда до земли осталось всего несколько метров, крепление для камеры выпало и разблокировало купол, — пишет Mash.

Словом, экстремал второй раз родился. Далее вопрос риторический: оно того стоило? Можно не отвечать, мы уже знаем мнение и безбашенных, и осторожных. Заметим одно: повторять все-таки не надо. Но, справедливости ради, видео-то уже вирусится…

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