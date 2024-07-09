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Экстрим-поездка по горам на квадроцикле закончилась серьезной травмой и вызовом «КРЫМ-СПАС»

Экстрим-поездка по горам на квадроцикле закончилась серьезной травмой и вызовом «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 14:01 09.07.2024

Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» эвакуировали подростка, перевернувшегося на квадроцикле в горно-лесной местности в районе Судака.

Экстрим-поездка по горам на квадроцикле закончилась серьезной травмой и вызовом "КРЫМ-СПАС"

Вчера, в 16:05 в службу спасения поступило сообщение о том, что на горном хребте Эчки-Даг подросток перевернулся на квадроцикле и травмировался, — рассказали в чрезвычайном ведомстве. — В район поисково-спасательных работ выехала дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда. По прибытии спасатели приступили к поиску пострадавшего. В результате парень был обнаружен на сыпучем участке юго-западного склона хребта Эчки-Даг.

Экстрим-поездка по горам на квадроцикле закончилась серьезной травмой и вызовом "КРЫМ-СПАС"

Спасатели при помощи вакуумного матраца иммобилизовали пострадавшего и на носилках с применением альпинистского снаряжения транспортировали его по сложной горной тропе к служебному автомобилю. Далее сотрудники «КРЫМ-СПАС» доставили его в с. Солнечную Долину к месту подъезда «Скорой помощи». Подросток госпитализирован. Экстрим-поездку по горам на квадроцикле запомнит до конца жизни.

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Экстрим-поездка по горам на квадроцикле закончилась серьезной травмой и вызовом "КРЫМ-СПАС"

 

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