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Елена Гапешина из Севастополя стала победителем международных соревнований по боксу в Нижневартовске
фото: ВКонтакте, Федерация бокса Севастополя

Елена Гапешина из Севастополя стала победителем международных соревнований по боксу в Нижневартовске

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:13 29.03.2024

Мастер спорта международного класса Елена Гапешина из Севастополя стала победителем международных соревнований по боксу «Кубок нефтяных стран памяти Героя Социалистического Труда Ф. К. Салманова». Соревнования с 24 по 30 марта проходят в Нижневартовске.

Воспитаннице СШОР № 4 по боксу (тренер – Руслан Давиденко) не нашлось равных в весовой категории до 81 кг. В финале наша землячка одержала победу над Софией Охотниковой из Красноярского края.

Всего в соревнованиях принимают участие 165 спортсменов (мужчины и женщины) из 16 стран.

источник: «Крымский спорт»

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