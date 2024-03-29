Елена Гапешина из Севастополя стала победителем международных соревнований по боксу в Нижневартовске

Мастер спорта международного класса Елена Гапешина из Севастополя стала победителем международных соревнований по боксу «Кубок нефтяных стран памяти Героя Социалистического Труда Ф. К. Салманова». Соревнования с 24 по 30 марта проходят в Нижневартовске.
Воспитаннице СШОР № 4 по боксу (тренер – Руслан Давиденко) не нашлось равных в весовой категории до 81 кг. В финале наша землячка одержала победу над Софией Охотниковой из Красноярского края.
Всего в соревнованиях принимают участие 165 спортсменов (мужчины и женщины) из 16 стран.
источник: «Крымский спорт»
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: спорт в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: спорт в Крыму