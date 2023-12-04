Энергоснабжение в Крыму восстановлено полностью, но последствия ноябрьской стихии все еще ликвидируются

В Крыму полностью восстановили электроснабжение после ноябрьского шторма. Об этом сообщил глава МЧС РК Сергей Садаклиев.

По данным ГУП «Крымэнерго» на 08:00 понедельника, электроснабжение восстановлено в полном объеме. Отключенных котельных нет. Водоснабжение подается в штатном режиме, – рассказал министр.

Отметим, что вчера без света в Крыму оставались 238 абонентов (547 человек). Для восстановления электроснабжения на выходных было задействовано 43 аварийные бригады энергетиков.

Кроме того, от воды освобождены 103 домовладения, 56 домов дачного строения и 145 приусадебных участков. В настоящее время затопленными остаются 56 частных домовладений, четыре дома дачного строения и 56 приусадебных участков.

В Евпатории на ул. Симферопольской, в районе улиц Лиманная и Поперечная, зафиксировано общее снижение уровня воды на 40 см, – добавил глава МЧС.

При этом остается затрудненным движение на участке автодороги «Алушта – Судак», в районе село Морское. Здесь перекрыты для проезда 300 метров дороги, произведена отсыпка временной трассы. Транспорт едет в объезд.

Последствия удара стихии все еще ликвидируются. Например, всего убрано 3 116 из 3 419 упавших и сломанных деревьев. Из 1 082 поврежденных кровель восстановлено 543, в работе находятся 539.

К ликвидации последствий ЧС в Крыму привлечено около трех тысяч человек и 350 единиц техники.