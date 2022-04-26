Энвер Федосов из Симферополя взял «бронзу» Открытого Кубка России по греко-римской борьбе среди ветеранов

Мастер спорта Энвер Федосов из Симферополя стал бронзовым призером Открытого Кубка России по греко-римской борьбе среди мастеров ковра (ветеранов). Соревнования прошли в Нижнем Новгороде.

Энвер Федосов (тренеры – Александр Курдынко, Норедин Сайдалиев и Юрий Решетник) поднялся на пьедестал почета в весовой категории до 88 кг среди спортсменов 56-60 лет, — сообщает «Крымский спорт» .

Всего в Кубке приняли участие 155 борцов из 38 регионов страны, а также спортсмены из Белоруссии и Казахстана.