Энвер Федосов из Симферополя взял «бронзу» Открытого Кубка России по греко-римской борьбе среди ветеранов

Мастер спорта Энвер Федосов из Симферополя стал бронзовым призером Открытого Кубка России по греко-римской борьбе среди мастеров ковра (ветеранов). Соревнования прошли в Нижнем Новгороде.
Энвер Федосов (тренеры – Александр Курдынко, Норедин Сайдалиев и Юрий Решетник) поднялся на пьедестал почета в весовой категории до 88 кг среди спортсменов 56-60 лет, — сообщает
«Крымский спорт».
Всего в Кубке приняли участие 155 борцов из 38 регионов страны, а также спортсмены из Белоруссии и Казахстана.
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