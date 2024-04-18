Ещё один депутат Севастопольского Законодательного собрания ушёл в зону СВО

Депутат заксобрания Павел Харламов, сообщает «Севастопольская газета», подписал контракт с Министерством обороны об участии в СВО. О своем решении он сообщил 18 апреля в соцсетях, поздравляя севастопольцев с 80-летием со Дня освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня, как и 80 лет назад, наш народ сражается с фашистами. Многие жители Балаклавы на фронте, вы это прекрасно знаете, ведь вместе с вами помогали им, собирали гуманитарную помощь и специальные средства, передавали их на фронт. Мы постоянно поддерживали наших ребят, сейчас я вместе с ними. Последние удары по Севастополю и заявления Западных «лидеров» о введении натовских войск стали финальной точкой, — говорит Павел Харламов на видео, выложенном в соцсетях.

По словам депутата, он уже находится в зоне проведения СВО. На видео он в полном военном обмундировании и с оружием.

Надеемся, что ролик был записан заранее, и Павел Харламов знает, что «за ленточкой» не следует пользоваться соцсетями. А серьезная экипировка депутата, говорит, что он уже там.

Коллега Павел Харламова — депутат заксобрания Василий Зубенко ушел на СВО в октябре 2023 года.