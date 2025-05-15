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Ещё три предприятия Крыма санаторно-курортной отрасли присоединились к проекту «Производительность труда»

Ещё три предприятия Крыма санаторно-курортной отрасли присоединились к проекту «Производительность труда»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:39 15.05.2025

Ещё три крымских предприятия санаторно-курортной отрасли присоединились к федеральному проекту «Производительность труда». Таким образом общее количество участников проекта в регионе достигло 63 предприятий, сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Отмечу, что в настоящее время в Крыму насчитывается всего тридцать три предприятия санаторно-курортной отрасли, подходящих для участия в федеральном проекте «Производительность труда», при этом одиннадцать из них уже являются участниками проекта. Также хочу напомнить, что приём заявок на участие в федеральном проекте для крымских предприятий всё ещё открыт, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Среди предприятий, пополнивших количество участников федерального проекта, три предприятия санаторно-курортной отрасли, расположенные на Южном берегу Крыма. К реализации на конец 2025 года там запланированы пилотные потоки качественное оказание медицинских услуг, подготовка номеров к заселению и организация питания в комплексах.

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Напомним, что в 2024 году уровень удовлетворенности крымских предприятий работой Регионального центра компетенций, реализующего федеральный проект «Производительность труда» в Крыму, составил 99%. В рейтинге учитываются финансовые результаты от внедрения бережливых технологий, уровень профессионализма экспертов, вовлеченность коллектива, возможность тиражирования проекта, а также объем полученных знаний и навыков.

С начала года федеральный проект «Производительность труда» является структурной составной частью нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Основной задачей проекта остаётся повышение производительности труда, развитие культуры непрерывных улучшений и обучение бережливым технологиям.

Для участия в проекте предприятия могут подать заявку на ИТ-платформе производительность.рф

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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