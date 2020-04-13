Если к лету ситуация с коронавирусом не изменится, крымские отели уже не откроются вовсе

Владельцы крымских гостиниц прогнозируют крах своего бизнеса, если ограничительные меры, режим «самоизоляции» в Республике не будут сняты 1 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» , со ссылкой на руководителя Ассоциации малых отелей Крыма Наталью Пархоменко.

Мы надеемся, что с 1 июня сезон все-таки начнется, тогда как-то выживем. Если сместят еще дальше, то результат будет плачевный: по осени мы недосчитаемся половины наших объектов. Спасти работников мы можем, а про самого предпринимателя пока не подумали, – сказала Пархоменко.

В настоящее время, по данным Пархоменко, ситуация еще не слишком критичная – 80% небольших средств размещения в Крыму работают только в высокий сезон, поэтому пока работников не увольняют, а зарплату продолжают выплачивать полностью или частично.

Однако отельерам все равно приходится сложно.

На данный момент в отеле живут только два гостя, это командировочные военно-промышленного комплекса. Обычно у нас в это время проживает около 50-70 человек. Конечно, выполняя указ главы республики, мы никого не уволили, но, естественно, я обеспечиваю сейчас гораздо меньше смен, – рассказала генеральный директор феодосийского курортного комплекса «Алые паруса» Анна Нерозина. – Если еще месяц все ограничения протянутся, то нам будет очень тяжело финансово.

По словам Нерозиной, единственная служба гостиницы, которой удалось подстроиться под новые условия – это ресторан. Также работают предложенные государством механизмы поддержки, но хотелось бы большего, в частности отсрочки платы за коммунальные услуги.

Еще один нюанс: туристы, которые планировали отправиться отдыхать к морю, массово аннулируют туры, но туроператоры не могут вернуть им деньги, так как их заморозили… отельеры, у которых… нет денег.

Брони были аннулированы у сотен тысяч туристов, и все средства, переведенные туроператорами за эти туры, пока остаются в отелях: в авансах и на депозитах заморожены несколько миллиардов рублей. Туроператоры жалуются, что большинство объектов размещения не возвращают деньги — как за более ранние брони на март в Москве и Петербурге, так и за апрельские и майские в Краснодарском крае и Крыму. Кроме того, отельеры предлагают платить за аннуляции штрафы, так как форс-мажор не объявлялся, — рассказали Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уже сейчас туристы массово пишут заявления в суды с требованием возврата денег за несостоявшиеся туры. Крайними и в этих процессах могут стать владельцы гостиниц и пансионатов.