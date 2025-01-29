Если пить, то с 10 утра и до 22 часов. В Керчи выявили факт продажи алкоголя в запрещенное время

Сотрудниками полиции в отношении мужчины составлен административный протокол, ему предстоит оплатить штраф.

Полиция Крыма обращает внимание, что санкцией ч. 3 ст. 14.16. КоАП РФ, то есть «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц — от пятидесяти до ста тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Если вы располагаете информацией о возможных фактах незаконной продажи алкогольной продукцией в запрещенное время, либо несовершеннолетним, просьба незамедлительно сообщать в ближайший отдел полиции или по номеру 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым