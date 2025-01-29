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Если пить, то с 10 утра и до 22 часов. В Керчи выявили факт продажи алкоголя в запрещенное время
фото: скрин видео пресс-служба МВД России в Крыму

Если пить, то с 10 утра и до 22 часов. В Керчи выявили факт продажи алкоголя в запрещенное время

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:50 29.01.2025

В полицию г. Керчи поступило сообщение о том, что в одном из магазинов города осуществляется продажа алкогольной продукции в запрещенное время.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия для проведения проверки. В ходе рейда задокументирован факт реализации спиртного с нарушением законодательства. В соответствии с действующими требованиями, на территории республики установлен запрет на продажу алкоголя с 22 до 10 часов. Однако, некоторые недобросовестные работники торговли нарушают запрет. Установлено, что реализацию алкоголя в запрещенное законом время осуществлял продавец магазина, 57-летний местный житель, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Сотрудниками полиции в отношении мужчины составлен административный протокол, ему предстоит оплатить штраф.

Полиция Крыма обращает внимание, что санкцией ч. 3 ст. 14.16. КоАП РФ, то есть «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц — от пятидесяти до ста тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

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Если вы располагаете информацией о возможных фактах незаконной продажи алкогольной продукцией в запрещенное время, либо несовершеннолетним, просьба незамедлительно сообщать в ближайший отдел полиции или по номеру 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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