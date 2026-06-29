Есть к чему стремится: победители конкурса первичных отделений Движения Первых получат премии от 200 тыс. до 1 млн рублей

Движение Первых подвело итоги третьего сезона конкурса лучших проектов для детей и молодежи «Конкурс первичных отделений Движения Первых» 2025-2026 гг. Более полугода команды конкурса выполняли полезные задания: организовывали яркие события, делали добрые дела, воплощали в жизнь социально значимые проекты. По результатам экспертной оценки определены 2 000 победителей из 84 регионов Российской Федерации, которые получат денежные премии от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Общий призовой фонд Конкурса составил 475 миллионов рублей.

Успешно себя проявили участники из малых населенных пунктов: 54% победителей – команды организаций из сел, деревень, поселков, аулов, улусов, хуторов и станиц. Для них Конкурс – реальная возможность улучшить жизнь первичного отделения и населенного пункта в целом.

Всего в этом сезоне приняли участие 19 597 команд, в составе которых 199 345 обучающихся и наставников. Третий сезон Конкурса прошел в двух номинациях: общая номинация «Лига возможностей» (1850 победителей) и специальная номинация «Первая лига» для победители прошлого сезона с усложненными заданиями (150 победителей).

Полученные средства команды смогут направить на улучшение инфраструктуры, приобретение оборудования и реализацию социально значимых проектов.

Всего участниками выполнены 212 578 заданий, среди них 102 220 социально значимых дел, в том числе 34 095 добровольческих мероприятий и реализованных социальных проектов, направленных на поддержку уязвимых групп населения (пожилые люди, ветераны и их семьи, родители участников СВО, люди с ОВЗ) и развитие подшефных объектов: общественных территорий и парков, объектов исторического и культурного наследия, социальных учреждений, приютов для животных и других объектов.

В рамка задания «Код единства», приуроченного к Году единства народов России, участники конкурса реализовали 9 545 просветительских мероприятий об истории, происхождении и объединяющей роли русского языка.

Справочно:

Конкурс первичных отделений Движения Первых уже три года помогает поддерживать проекты детей и молодежи по всей стране. Первичное отделение — это структурное подразделение Движения Первых, которое создается на базе образовательных и молодежных организаций, учреждений культуры и спорта. В рамках Конкурса в «первичках» формируется команда

из детей, родителей и наставников, которые вместе в течение года выполняют полезные задания: организуют мероприятия, создают социально значимые проекты, проводят благотворительные акции, объединяют и привлекают общественность к социально значимой и познавательной деятельности.

По результатам экспертной оценки выполненных заданий ежегодно определяются 2000 команд, которые становятся победителями и получают денежную премию до 1 миллиона рублей.

В начале нового учебного года 2026-2027 гг. планируется старт четвертого сезона Конкурса, и Первые снова смогут проверить свои силы

в выполнении конкурсных заданий и выиграть денежную премию. Принять участие в Конкурсе Движения Первых могут детско-взрослые команды любых образовательных, молодежных и общественных организаций: школ, библиотек, вузов, СПО и других. Главное, чтобы было открыто первичное отделение Движения Первых.

Ознакомиться с примерами проектов победителей Конкурса (финальное задание Конкурса) можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/UwSgU9pqxez8vQ

Список победителей по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/SLdf/vTM1a6wcx

источник: Администрация Феодосии

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