Есть повод получить новую профессию: в стройотрасли к 2030 году будет не хватать 400 тысяч работников

По словам эксперта, для нормального функционирования стройотрасли потребуется к этому сроку повысить производительность труда на 22%. В условиях перегретого рынка труда и сложной экономической ситуации российскому бизнесу необходимо снизить расходы без ущерба для производства, а также удержать компетентных работников.

Кадровый дефицит ощущается не только в строительстве, но и в других отраслях, отметил Дагель. Отток работников ощущается с 2022 года, а из-за ужесточения миграционной политики не получается добрать на вакантные места иностранных рабочих. Компании вынуждены сокращать расходы, одновременно им необходимо удерживать специалистов на местах. В таких условиях они пытаются найти золотую середину — переводят работников на неполный рабочий день, а в качестве альтернативы сокращению предлагают неоплачиваемый отпуск. Однако эти меры — временные, они дают небольшую отсрочку, но не решают проблему.

По мнению эксперта, лучшим решением в этой ситуации было бы повысить производительность труда. Это позволило бы сократить расходы, сохранив объёмы производства, а также удержать на местах квалифицированные кадры.

источник: ЦИАН