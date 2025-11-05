Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Есть повод получить новую профессию: в стройотрасли к 2030 году будет не хватать 400 тысяч работников
Новости Республики
Есть повод получить новую профессию: в стройотрасли к 2030 году будет не хватать 400 тысяч работников
источник иллюстрации: YP_Studio / Shutterstock.com

Есть повод получить новую профессию: в стройотрасли к 2030 году будет не хватать 400 тысяч работников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:36 05.11.2025

К 2030 году дефицит кадров в строительной отрасли значительно вырастет. Он превысит 400 тыс. человек, заявил РИА Недвижимость эксперт по строительству и эксплуатации промышленных объектов Витольд Дагель.

По словам эксперта, для нормального функционирования стройотрасли потребуется к этому сроку повысить производительность труда на 22%. В условиях перегретого рынка труда и сложной экономической ситуации российскому бизнесу необходимо снизить расходы без ущерба для производства, а также удержать компетентных работников.

Кадровый дефицит ощущается не только в строительстве, но и в других отраслях, отметил Дагель. Отток работников ощущается с 2022 года, а из-за ужесточения миграционной политики не получается добрать на вакантные места иностранных рабочих. Компании вынуждены сокращать расходы, одновременно им необходимо удерживать специалистов на местах. В таких условиях они пытаются найти золотую середину — переводят работников на неполный рабочий день, а в качестве альтернативы сокращению предлагают неоплачиваемый отпуск. Однако эти меры — временные, они дают небольшую отсрочку, но не решают проблему.

Узнайте больше:  Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов удостоен ордена "За доблестный труд"

По мнению эксперта, лучшим решением в этой ситуации было бы повысить производительность труда. Это позволило бы сократить расходы, сохранив объёмы производства, а также удержать на местах квалифицированные кадры.

источник: ЦИАН

голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x