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Есть проблемы: полиция Севастополя обращает внимание граждан — владельцев загранпаспортов
источник фото: Дарья Селенгинская / 74.RU (https://74.ru)

Есть проблемы: полиция Севастополя обращает внимание граждан — владельцев загранпаспортов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:53 19.06.2024

В полиции Севастополя отмечают: в настоящее время факты изъятия заграничных паспортов и непропуска граждан Российской Федерации через Государственную границу Российской Федерации возникают вследствие признания заграничных паспортов недействительными, из-за ошибок, допущенных в написании фамилии, имени, отчества, даты рождения или пола, некорректного оформления машиночитаемой строки.

Указанные сложности возникают из-за невнимательности как наших сотрудников, допустивших ошибки, так и граждан, получивших паспорта, не проверивших их. Кроме того, в связи с техническими сбоями в работе информационных систем допускались ошибки в формировании машиночитаемой строки. В связи с наступлением летнего туристического сезона и увеличением количества граждан, приобретающих путевки для отдыха за границей, просим самостоятельно проверять свои заграничные паспорта перед выездом за пределы территории Российской Федерации и, в случае обнаружения ошибок, обращаться в подразделения по вопросам миграции для их замены в установленном порядке без взимания государственной пошлины. Приносим извинения за доставленные неудобства! — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

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