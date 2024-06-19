Есть проблемы: полиция Севастополя обращает внимание граждан — владельцев загранпаспортов

Указанные сложности возникают из-за невнимательности как наших сотрудников, допустивших ошибки, так и граждан, получивших паспорта, не проверивших их. Кроме того, в связи с техническими сбоями в работе информационных систем допускались ошибки в формировании машиночитаемой строки. В связи с наступлением летнего туристического сезона и увеличением количества граждан, приобретающих путевки для отдыха за границей, просим самостоятельно проверять свои заграничные паспорта перед выездом за пределы территории Российской Федерации и, в случае обнаружения ошибок, обращаться в подразделения по вопросам миграции для их замены в установленном порядке без взимания государственной пошлины. Приносим извинения за доставленные неудобства! — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.