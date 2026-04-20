Есть работа: в Минтуризма Крыма подготовили банк вакансий в средствах размещения на 2026 год

2026 год объявлен Главой Республики Крым Годом крымского гостеприимства. Эту идею предложил бизнес региона, выражая готовность к обновлению и предоставлению безупречного комфорта для туристов. Фундамент отрасли – это профессионалы, которые своим мастерством создают атмосферу гостеприимства. Банк вакансий поможет каждому желающему найти работу в индустрии, продолжить и укрепить свою карьеру, — подчеркнул министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Банк вакансий каждого отдельного средства размещения наполнялся им самостоятельно, может актуализироваться, и для уточнения сведений по вакансиям соискателю следует обращаться по контактным номерам телефонов.

Банк вакансий разбит на курортные регионы республики Южного, Западного и Восточного побережья. В нем указаны наименование профессии, заработная плата, название и адрес предприятия, нуждающегося в работниках, контактные данные сотрудника, ответственного за кадровые вопросы, характер работы (временная или постоянная), возможность предоставления жилья, возможность занимать должность лицам с инвалидностью.

Количество вакансий дает широкий выбор как для самих крымчан, так и для жителей регионов России, в том числе и соседних исторических регионов. Вакансии открыты как в крупных курортных комплексах, так и небольших отелях, в детских оздоровительных лагерях, в том числе входящих в предприятие «Солнечная Таврика», а также в Международном детском центре «Артек».

С банком вакансий, который постоянно обновляется, можно ознакомиться на сайте Минкурортов РК https://mtur.rk.gov.ru/structure/f7fac62d-5bfe-461b-a884-4b6e250c5903

Работодатели могут предоставлять информацию о вакантных должностях в Министерство курортов и туризма Республики Крым на адрес электронной почты: kurort@mtur.rk.gov.ru

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК