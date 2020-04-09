Есть шанс обзавестись гаджетами и не только: в Ялте — конкурс на лучшее времяпрепровождение в самоизоляции

В Ялте призёры конкурса на лучшее времяпровождение в период домашней самоизоляции получат гаджеты и другие ценные призы. Основные условия участия в конкурсе просты: всей семьёй соблюдать самоизоляцию, публиковать фото или короткое (до 1 минуты) видео в социальных сетях «Facebook», «instagram», «вконтакте», «Одноклассники» с обязательным хештегом #ЯсемьЯлта #сидимдомаЯлта #мывместеЯлта, по которому пользователи будут считаться участниками конкурса.