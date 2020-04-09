Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Люди в Крыму | Есть шанс обзавестись гаджетами и не только: в Ялте — конкурс на лучшее времяпрепровождение в самоизоляции

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Есть шанс обзавестись гаджетами и не только: в Ялте - конкурс на лучшее времяпрепровождение в самоизоляции

Есть шанс обзавестись гаджетами и не только: в Ялте — конкурс на лучшее времяпрепровождение в самоизоляции

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 20:13 09.04.2020

В Ялте призёры конкурса на лучшее времяпровождение в период домашней самоизоляции получат гаджеты и другие ценные призы. Основные условия участия в конкурсе просты: всей семьёй соблюдать самоизоляцию, публиковать фото или короткое (до 1 минуты) видео в социальных сетях  «Facebook», «instagram», «вконтакте», «Одноклассники» с обязательным хештегом  #ЯсемьЯлта #сидимдомаЯлта #мывместеЯлта, по которому пользователи будут считаться участниками конкурса.

Наша основная цель – поддержать тех, кто соблюдает режим самоизоляции, поэтому конкурс будет длиться до её окончания. Уверяю, что подарки будут очень достойными – электронные гаджеты, бытовая техника, ноутбуки, телевизоры.  Рассказывайте о том, как члены вашей семьи, будучи дома, поддерживают друг друга, как вы вместе рисуете, музицируете, занимаетесь спортом, готовите еду, рисуете, поёте, играете в настольные игры, как помогаете вашим пожилым родственникам. Номинаций у нас будет много, — цитирует  Отдел информационной политики главу администрации Ялты Ивана Имгрунта.

 

Есть шанс обзавестись гаджетами и не только: в Ялте - конкурс на лучшее времяпрепровождение в самоизоляции

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.