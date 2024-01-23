Это не Памир и не Эверест. Крымские горноспасатели тренируются на Чатыр-Даге

Сотрудники Симферопольского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» продолжают отрабатывать навыки по снежно-ледовой подготовке. Очередная тренировка прошла в ущелье Холодный кулуар горы Чатыр-Даг. Основная ее цель — закрепление навыков работы со снежно-ледовым снаряжением в сложных погодных условиях на труднопроходимых горных участках и организация взаимодействия спасателей.

В ходе тренировки 7 сотрудников свободной смены Симферопольского аварийно-спасательного отряда отработали технику передвижения в связках по заснеженным и ледовым склонам, приемы страховки и самостраховки с использованием ледоруба, хождение в кошках. Также была отработана техника «снежного якоря», – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По словам спасателей, место тренировки было выбрано не случайно. Холодный кулуар пользуется популярностью у любителей зимних видов спорта и туристов. Само по себе это довольно опасное и труднопроходимое место, где снег всегда лежит дольше, чем на других горных участках. В связи с этим спасатели отрабатывают навыки по снежно-ледовой подготовке именно здесь, чтобы в случае возникновения ЧП оперативно оказать помощь пострадавшему.

Фото: КРЫМ-СПАС.