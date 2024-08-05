Это покушение на убийство: дело о нападении в Феодосии на чемпиона РФ по боксу Дмитрия Двали переквалифицируют

С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Терентьеву В. Н. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу в Феодосии Дмитрия Двали, на покушение на убийство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Спортсмен вместе с братом и тренером-катменом приехал в Феодосию на мастер-класс для юных боксеров. Инцидент произошел на набережной, когда молодые люди возвращались в отель после утренней пробежки. В драке Двали выбили глаз, травмы также получил его товарищ. По этому факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Задержаны двое подозреваемых.

источник: ТАСС