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Это покушение на убийство: дело о нападении в Феодосии на чемпиона РФ по боксу Дмитрия Двали переквалифицируют
фото: Дмитрий Двали, © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Это покушение на убийство: дело о нападении в Феодосии на чемпиона РФ по боксу Дмитрия Двали переквалифицируют

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:41 05.08.2024

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу в Феодосии Дмитрия Двали, на покушение на убийство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Терентьеву В. Н. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Спортсмен вместе с братом и тренером-катменом приехал в Феодосию на мастер-класс для юных боксеров. Инцидент произошел на набережной, когда молодые люди возвращались в отель после утренней пробежки. В драке Двали выбили глаз, травмы также получил его товарищ. По этому факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Задержаны двое подозреваемых.

источник: ТАСС

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