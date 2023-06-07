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Фото: 1obl.ru

Это вам не шутки: почти 6 лет лишения свободы получил керчанин за покушение на сбыт наркотических средств

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:12 07.06.2023

Керченским городским судом  осужден 28-летний житель города Керчи за  покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а именно умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Как установлено судом, подсудимый вступил в преступный сговор с неустановленным лицом с целью незаконного распространения наркотических средств путем оборудования тайников на территории г. Керчи Республики Крым, и в январе 2023 года  в селе Войково Ленинского района выкопал из земли полимерный свёрток, обмотанный изолентой красного цвета, в котором находилось наркотическое средство производное N-метилэфедрона массой не менее 3,278 г. После чего, свёрток перевез по месту своего проживания в Керчь,  расфасовал наркотическое средство не менее чем на 16 свертков, которые в дальнейшем поместил в оборудованные им на различных улицах города «тайники». Однако, довести свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, неопределенному кругу лиц посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подсудимый до конца не смог,  по не зависящим от него обстоятельствам, так как его действия были пресечены сотрудниками УМВД России по г. Керчи, — отмечают в пресс-службе суда. 

Суд назначил подсудимому наказание  в виде 5 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Приговор вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Керченского городского суда Республики Крым

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