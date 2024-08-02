Этой ночью Севастополь отразил ракетный удар. О том, как это было, и последствиях атаки

Севастополь ночью (с 01:23 до 01:53) отразил ракетный удар. ВСУ били натовскими ракетами ATACMS (с кассетной боевой частью). Цели были сбиты на Северной стороне – обломки ракет упали в районе Учкуевки и ул. Симонок, а также над самим городом – обломки упали на улице Хрусталева и проспекте Острякова. Отметим, что до самого утра в регионе сохранялась опасность по БпЛА. Враг часто использует тактику подобных массированных ударов, но в этот раз обошлось. Предположительно, целями ВСУ были объекты инфраструктуры на Северной стороне и в Балаклавском районе, а также Балаклавская ТЭС.

По предварительной информации, сбитые воздушные цели были начинены поражающими металлическими элементами. Мало того, упавшие на землю «обломки» оказались не только обломками, но и не сдетонировавшими суббоеприпасами. С утра в городе проводились операции по их обнаружению и транспортировке. Причем с максимальным соблюдением правил безопасности.

Вот, что сообщал в два часа ночи губернатор Севастополя Михаил Развожаев:

По предварительной информации, сбито уже больше 4 воздушных целей. В районе улицы Острякова часть от сбитой ракеты упала на газон, оборвав линию электропередач. В районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. В районе ул. Симонка — фрагменты сбитого БПЛА, на Пилипенко на крыше дома также часть сбитого БПЛА. На Морских пехотинцев перед домом лежит часть ракеты На Неглинной во дворе частного дома, часть сбитой ракеты. По информации от людей поступают сообщения об упавших металлических фрагментах на Романова, Победы и Горпищенко. По предварительной информации сбитые воздушные цели были начинены поражающими металлическими элементами. Напоминаю всем: не подходите к обломкам и частям сбитых ракет! Сразу звоните в 112. Все городские службы работают в усиленном режиме. Информация о пострадавших на данный момент не зафиксирована.

С ночи (и до сих пор) в городе частично перекрыт проспект Острякова. Как пояснил Михаил Развожаев, после обследования всей территории стало ясно, что много суббоеприпасов лежит в зеленой зоне — в траве и кустах. Все суббоеприпасы помечены, но их уборка займёт больше времени.

Поэтому приняли решение о продлении срока перекрытия дороги орентировочно до 16:00. Прошу севастопольцев заранее выбирать маршруты объезда. Напоминаю, что мы приняли повышенные меры безопасности на время проведения операции по уборке суббоеприпасов и части сбитой ракеты ATACMS. На месте работает и межведомственный оперативный штаб. Приняли решение об уничтожении боеприпасов и части ракеты на месте с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Если сказать простым языком, то вместе со специалистами Водоканала выбрано место, где нет коммуникаций, будет выкопана яма, и уничтожение части ракеты и суббоеприпасов пройдёт в ней. Из многоквартирных домов № 219, 221, 223, 242 эвакуированы жители, всем желающим предоставлены места временного размещения, но большинство поехали на работу или к друзьям, — рассказал губернатор.

На Северной стороне тоже было немало волнений и хлопот: после обследования одного из домов на улице Симонок выяснилось, что на крышу 9-этажного дома упала сбитая фугасная часть ракеты ATACMS.

Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал. На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения, – отметил Развожаев.

Утром на месте работали спасатели и пиротехники – боеприпас вывезли на полигон и уничтожили. После бессонной ночи жители дома смогли вернуться в свои квартиры.

Самое главное, повторим, пострадавших нет! Официальных данных от Минобороны РФ пока нет, городские власти сообщают о четырех сбитых ракетах врага.

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