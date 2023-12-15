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Этой ночью в лесах Бахчисарайского района спасали мужчину, повредившего ногу

Этой ночью в лесах Бахчисарайского района спасали мужчину, повредившего ногу

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:18 15.12.2023

Этой ночью, в 4:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в лесу, вблизи с. Дорожное (Бахчисарайского района) мужчина упал и повредил ногу. Требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытии к месту происшествия спасатели провели мероприятия по поиску мужчины и транспортировке его в безопасное место. Пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всего от МЧС России в спасательной операции было задействовано: 4 человек личного состава и 1 единица техники.

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