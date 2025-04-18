Этой весной севастопольские дачники активнее всего покупают клубнику и розы

Аналитики Авито изучили продажи рассады на платформе. Выяснилось, что за последний месяц ее стали покупать чаще в 2,5 раза, несмотря на то, что сезон только начинается. Заметнее всего выросли продажи саженцев клубники (х8 раз) и роз (х4 раза). При этом по доле продаж лидируют клубника, розы и перцы.

Подготовка к дачному сезону у садоводов и огородников традиционно начинается в начале весны. Многие из них предпочитают покупать готовые саженцы, чтобы сэкономить время и с наибольшей вероятностью получить успешный урожай. В этом году продажи рассады в марте по сравнению с предыдущим месяцем выросли в 2,5 раза. Вероятно, интерес к садоводству среди жителей Севастополя растет. При этом самые большие объемы продаж на платформе пришлись на клубнику (доля в 21%), розы (21%) и перцы (9%).

Ягодное лукошко

Первое место по росту продаж среди ягод заняла клубника. Ее за последний месяц стали покупать в 8 раз чаще, чем в феврале 2025 года. Цена саженца зависит от сорта, но в среднем рассаду клубники покупали за 250 рублей.

На втором месте — малина с ростом продаж в 2 раза. В среднем в марте ее продавали за 200 рублей за один саженец. Топ-3 замыкает голубика — ее стали покупать на 34% чаще. В среднем рассаду этой ягоды покупали за 850 рублей.

Витаминный салат

В марте выросли продажи помидоров — в 4 раза, и перцев — на 25%. На Авито можно купить саженцы этих культур самых разных сортов. При этом средняя цена рассады в марте составила 100 рублей.

В 3,5 раза чаще в марте покупали редис. Его мелкие саженцы обычно продают комплектами, в среднем набор стоил 800 рублей. Также в 2 раза чаще пользователи покупали саженцы капусты. На 88% чаще приобретали саженцы огурцов.

Лавка цветов

Первенство по росту продаж среди садовых цветов получили розы. Саженцы роз в марте покупали в 4 раза чаще, чем в феврале. На втором месте — маргаритки с ростом продаж в 3 раза. Кроме того, в этом сезоне в 2,5 раза выросли продажи клематисов — это крупные яркие цветы розового, фиолетового или белого цвета. В среднем их рассада обходилась покупателям в 200 рублей. Также в 2,5 раза чаще покупали саженцы петуний. В 2 раза выросли продажи саженцев ирисов.

Ароматные травы

Также за последний месяц заметно выросли продажи ароматных трав. Так, саженцы лаванды стали покупать в 2,5 раза чаще. В среднем они стоили 200 рублей. На 95% выросли продажи мяты. Ее саженцы в среднем обходились в 350 рублей. Также на 50% чаще стали покупать мелиссу и на 44% чаще — розмарин.

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