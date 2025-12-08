Прямо сейчас:
Евпаториец заявил, что нашёл у себя в квартире труп неизвестного мужчины. История оказалась с «подвывертом»

В полицию Евпатории поступило сообщение 45-летней местной жительницы о том, что к ней обратился сосед, который обнаружил у себя в квартире труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по г. Евпатории. При осмотре трупа мужчины были выявлены множественные колото-резаные раны спины и шеи. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Евпатории установили причастность к совершению убийства, ранее судимого за тяжкое преступление 44-летнего хозяина квартиры и задержали подозреваемого.

Злоумышленник сознался в содеянном и рассказал полицейским, что в своей квартире на протяжении нескольких дней вместе с потерпевшим употреблял горячительные напитки. В состоянии алкогольного опьянения между «товарищами» возник конфликт, в результате которого хозяин квартиры нанес 62-летнему гостю несколько ножевых ранений, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы Следственного комитета для принятия процессуального решения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 2 142

