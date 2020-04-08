Евпаторийская городская больница: помощь населению оказывают на дому мобильные бригады

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением COVID-19, администрация ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» сообщает:

В целях обеспечения охраны здоровья населения и предотвращения распространения COVID-19 с 26.03.2020г в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», на основании приказа МЗ РК от 25.03.2020г №750 «Об организации работы учреждений здравоохранения Республики Крым в период режима повышенной готовности», до особого распоряжения, приостановлены плановые амбулаторные приемы пациентов и проведение плановых профилактических мероприятий в городской и детской поликлиниках ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница». Приоритетным направлением деятельности городской и детской поликлиник в настоящий период является оказание медицинской помощи населению на дому мобильными бригадами.

На дому, по вызову врача на дом, оказывается медицинская помощь по заболеванию в экстренной и неотложной форме, осуществляется осмотр врачами-специалистами по заболеванию, в том числе при оформлении направления пациента на медико-социальную экспертизу, выписываются рецепты на получение льготных лекарственных препаратов, производится забор материала для лабораторных исследований по назначению врача.

Вызов врача на дом осуществляется по следующим номерам телефонов:

Регистратура городской поликлиники: 2-87-17, 2-87-18, 2-87-27, 79780493573

Регистратура детской поликлиники: 2-84-81

Регистратура филиала детской поликлиники: 2-47-16

По состоянию на 07.04.2020 года в городе выявлено 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией, пациенты получили лечение в стационаре, выписаны с выздоровлением. В инфекционном отделении ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» под медицинским наблюдением находятся 18 пациентов с признаками простудного заболевания, подозрительных на COVID-19. Под динамическим медицинским наблюдением на дому находятся 109 граждан, вернувшихся из стран, в которых зарегистрированы случаи COVID-19. Данная категория пациентов ежедневно осматривается медицинским персоналом, проводится их обследование.