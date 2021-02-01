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Евпаторийский краеведческий музей отмечает столетний юбилей. Президент РФ уж поздравил коллектив
фото: пресс-служба администрации Евпатории

Евпаторийский краеведческий музей отмечает столетний юбилей. Президент РФ уж поздравил коллектив

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:50 01.02.2021

Президент России Владимир Путин, сообщает Крыминформ, поздравил коллектив Евпаторийского краеведческого музея со столетним юбилеем учреждения. Он назвал музей одним из центров науки и просветительства Крыма.

Основанный 100 лет назад, музей стал местом творческого, культурного притяжения для жителей города и его многочисленных гостей, одним из центров науки и просветительства Крыма. У истоков его создания стояли настоящие подвижники, исследователи, которые стремились сберечь для потомков историю родной земли и ее духовное наследие. Поколения сотрудников хранили заложенные предшественниками традиции, вносили свой вклад в развитие краеведения и музейного дела, – сказано в тексте телеграммы президента, адресованной коллективу музея.

Глава государства также поблагодарил сотрудников музея за труд, верность избранному призванию и высокий профессионализм.

Сегодня вы продолжаете пополнять коллекции и расширять экспозиции, посвящённые археологическим изысканиям, этнографии и нумизматике, героическим страницам Крымской войны и высадке Евпаторийского десанта 5 января 1942 года, претворяете в жизнь яркие проекты и образовательные программы, которые объединяют увлеченных, интересующихся, открытых новым знаниям людей самых разных возрастов, – отмечает Владимир Путин.

Евпаторийский краеведческий музей отмечает столетний юбилей. Президент РФ уж поздравил коллектив

СПРАВКА: Евпаторийский краеведческий музей был основан 1 февраля 1921 года, когда, по приказу командования 46-й стрелковой дивизии, под Музей старины был выделен бывший особняк купца Гелеловича на ул. Свердлова (ныне ул. Дувановская, 11. Для посетителей музей открылся 30 июля 1921 года. В фондах музея хранится более 100 тысяч экспонатов. Это предметы археологии, этнографии, нумизматики, материалы по истории Великой Отечественной войны, становления и развития евпаторийского курорта.

Ежегодно музей посещают более 60 тысяч человек, здесь проводят более двух тысяч экскурсий, многочисленные выставки, свыше 50 различных культурно-массовых мероприятий. В последние годы музей проводит работу по внедрению технических средств в экспозициях, расширению показа фондовых материалов. Музей истории Крымской войны, открытый в 2012 году, оснащен мультимедийным оборудованием. В краеведческом музее работает аудиогид. На протяжении нескольких лет экспонируется стационарная выставка «Мозаика древних культур», созданная на основе музейных коллекций.

Евпаторийский краеведческий музей отмечает столетний юбилей. Президент РФ уж поздравил коллектив

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