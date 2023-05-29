Евпатория и сакский санаторий им. Пирогова – призеры международного конкурса видеопроектов «Диво мира»

Три крымских проекта удостоились наград I Международного конкурса туристских видеопроектов «Диво мира». Две из них получил сакский военный санаторий им. Пирогова. Ещё одна досталась Евпатории.

Как сообщает Туристический портал Крыма, в финале участвовали 415 видео о туризме из 12 стран мира, в том числе России, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана, Китая. Победители во всех номинациях и подноминациях были названы во Владивостоке.

Конкурс проходил в двух форматах – командном и индивидуальном. Видеоролики оценивались вживую в офлайн-режиме, а фильмы и телерепортажи – заранее онлайн.

Сакский военный клинический санаторий имени Пирогова взял «золото» в номинации «Медицинский и оздоровительный туризм» и «серебро» – в подноминации «Санатории и пансионаты с лечением» номинации «Рекреационный туризм». В первом случае здравница победила с видео «Исцеление души и тела в санатории им. Пирогова», а во втором – с проектом «Назад в будущее».

Ну а Евпатория заняла первое место в номинации «Города и районы». Награду курортный город получил за видео «Евпатория. Начни свою легенду», автором которого выступают управление экономического развития городской администрации и МАУ «Малый Иерусалим».

Организаторы конкурса: оргкомитет Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии», Международная туристская лига экспертов «Евразия», Агентство по туризму Приморского края и Туристско-информационный центр Приморского края.

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