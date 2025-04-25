Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Евпаторийца осудили за совершение половых преступлений в отношении своей малолетней падчерицы
Новости Республики
На скамье подсудимых оказался ялтинец, избивший до смерти своего знакомого
Иллюстрация: pikist.com

Евпаторийца осудили за совершение половых преступлений в отношении своей малолетней падчерицы

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 15:31 25.04.2025

Следственным отделом по г. Евпатория установлено, что в ноябре 2024 года мужчина, проживая в квартире с женщиной и ее детьми, совершал в отношении малолетней девочки насильственные действия сексуального характера. При совершении одного из таких преступлений фигурант был застигнут матерью девочки и информация о противоправных действиях в отношении малолетней незамедлительно была передана в правоохранительные органы.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками МВД по Республике Крым были установлены все факты совершения противоправных действий в отношении потерпевшей, которые она скрывала от близких, боясь угроз отчима. Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы.

Судом мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

Следственный комитет Крыма и Севастополя

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x