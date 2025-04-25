Евпаторийца осудили за совершение половых преступлений в отношении своей малолетней падчерицы

Следственным отделом по г. Евпатория установлено, что в ноябре 2024 года мужчина, проживая в квартире с женщиной и ее детьми, совершал в отношении малолетней девочки насильственные действия сексуального характера. При совершении одного из таких преступлений фигурант был застигнут матерью девочки и информация о противоправных действиях в отношении малолетней незамедлительно была передана в правоохранительные органы.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками МВД по Республике Крым были установлены все факты совершения противоправных действий в отношении потерпевшей, которые она скрывала от близких, боясь угроз отчима. Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы.

Судом мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю