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Ежедневно полторы тысячи россиян подают заявления о приеме на военную службу
Иллюстрация: МО ФР

Ежедневно полторы тысячи россиян подают заявления о приеме на военную службу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:27 03.01.2024

Ежедневно более полутора тысяч россиян пишут заявления о приёме на военную службу. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что в 2023 году в ВС были набраны 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев. Всего в 2022 и 2023 годах более 650 тысяч военнослужащих получили боевой опыт в ходе спецоперации.

Кроме того, Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что свыше 4 тыс. российских студентов специально взяли академический отпуск, чтобы отправиться выполнять боевые задачи в зону СВО.

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В конце декабря зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на службу в Вооружённые силы России по контракту за год приняли полмиллиона человек.

Ранее в Минобороны назвали общее число контрактников в ВС России. Их насчитывается более 640 тысяч человек. Ещё 40 тысяч проходят службу в зоне проведения СВО в составе отрядов Боевого армейского резерва страны (БАРС).

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