Ежемесячная выплата для приобретения социально значимых сортов хлеба в Крыму. Как оформить?

В Минтруде РК отмечают: за назначением ежемесячной денежной выплаты для приобретения социально значимых сортов хлеба можно обратиться через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым. Для получения услуги необходимо перейти по ссылке , авторизоваться и нажать кнопку «Получить услугу». После этого требуется заполнить форму заявления и нажать кнопку «Отправить».

Кроме того, обратиться с заявлением можно также лично в орган труда и социальной защиты по месту регистрации или направить в электронном виде на официальный адрес электронной почты органа труда и социальной защиты населения (обращаем внимание, документы должны быть направлены одним письмом с одновременным прикреплением всех необходимых файлов) или почтовый адрес органа труда и социальной защиты населения, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты для приобретения социально значимых сортов хлеба имеют малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, местом жительства которых является Республика Крым, а среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Крым.

Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев и выплачивается ежемесячно в размере 500,51 рублей. Ежегодно, в апреле, выплата индексируется в соответствии с прогнозным уровнем инфляции на соответствующий год.

Ознакомиться с необходимыми документами для получения выплаты, документами, регламентирующими предоставление меры социальной поддержки, можно по ссылке.

иллюстрация: по информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Республики Крым