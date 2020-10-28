Ежемесячная выплата для приобретения социально значимых сортов хлеба в Крыму. Как оформить?

В Минтруде РК отмечают: за назначением ежемесячной денежной выплаты для приобретения социально значимых сортов хлеба можно обратиться через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым. Для получения услуги необходимо перейти по ссылке, авторизоваться и нажать кнопку «Получить услугу». После этого требуется заполнить форму заявления и нажать кнопку «Отправить».
Право на получение ежемесячной денежной выплаты для приобретения социально значимых сортов хлеба имеют малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, местом жительства которых является Республика Крым, а среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Крым.
Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев и выплачивается ежемесячно в размере 500,51 рублей. Ежегодно, в апреле, выплата индексируется в соответствии с прогнозным уровнем инфляции на соответствующий год.
Ознакомиться с необходимыми документами для получения выплаты, документами, регламентирующими предоставление меры социальной поддержки, можно по ссылке.
иллюстрация: по информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Республики Крым
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