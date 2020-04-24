Ежемесячные денежные выплаты на детей 2017 года рождения переведены на счета получателей в Крыму

Дополнительная мера поддержки предусмотрена в рамках действия режима повышенной готовности на территории Республики Крым.

Ежемесячные денежные выплаты на детей, рожденных с 1 апреля по 31 декабря 2017 года, переведены на счета первых получателей в Крыму. Дополнительная мера социальной поддержки введена согласно Указу Главы РК в рамках действия режима повышенной готовности на территории Республики.

Право на получение ежемесячной выплаты имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Республике Крым, на ребенка, гражданина Российской Федерации, рожденного с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно, до достижения им возраста трех лет при условии отсутствия права на получение ежемесячных выплат, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» . Это семьи, первый и единственный ребенок в которых рожден в 2017 году.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка осуществляется женщине, родившей (усыновившей) ребенка, или отцу (усыновителю) ребенка в случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав на период апрель-июнь 2020 года, но не более чем по месяц достижения ребенком возраста 3 лет (включительно), в размере 5 тысяч рублей.

Документы для назначения выплаты необходимо направить в электронном виде на официальный адрес электронной почты органа труда и социальной защиты населения по месту жительства. Обращаем внимание, посредством электронной почты документы должны быть направлены одним письмом с одновременным прикреплением всех необходимых файлов.

Скачать бланк заявления и ознакомиться со списком необходимых документов можно ознакомиться по ссылке .

Ознакомиться с адресами органов труда и социальной защиты можно по ссылке .