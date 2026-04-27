Еженедельный мониторинг цен в Севастополе: не подорожали свежие овощи

По результатам анализа за неделю в Севастополе зафиксировано снижение цен на свежие огурцы и помидоры. Основной фактор — наступление сезона и увеличение объема урожая, что естественно ведет к насыщению рынка и корректировке стоимости в сторону потребителя.

В то же время наблюдается умеренный рост цен на картофель, белокочанную капусту и репчатый лук. Это типичный сезонный процесс: срок хранения овощей прошлогоднего урожая подходит к концу, а оставшиеся партии требуют значительных затрат на поддержание товарного вида, что отражается на конечной стоимости. Ожидается, что уже в конце мая — начале июня на прилавках в достаточном объеме появятся овощи нового урожая. Увеличение предложения и усиление конкуренции между производителями стабилизируют ценовую ситуацию, — объяснила начальник управления потребительского рынка департамента Ксения Казанджиева.

Результаты еженедельного мониторинга систематизируются и учитываются при выработке дальнейших мер поддержки населения и бизнеса. Для сохранения социальной стабильности, прозрачности ценообразования и защиты интересов простых покупателей департаментом ведется работа с крупными торговыми сетями в части установки минимальной наценки на социально значимые продукты.

На сегодняшний день соответствующее соглашение заключено с десятью торговыми предприятиями Севастополя и охватывает 123 объекта торговли. Документ гарантирует, что на полках каждой участвующей сети по каждой позиции из утвержденного перечня представлена как минимум одна товарная позиция с минимальной или нулевой торговой наценкой, не превышающей 15%.

Для удобства покупателей вся продукция, реализуемая в рамках меморандума, маркируется светло-синими ценниками с надписью «Меморандум». Полный перечень товаров и условия соглашения размещены в каждой торговой точке в зоне «уголка потребителя».

Кроме того, все больше покупателей контролируют качество приобретаемых товаров с помощью мобильного приложения «Честный знак». Приложение позволяет оперативно проверить подлинность продукции, её происхождение и срок годности, что минимизирует риски приобретения контрафактных или просроченных товаров и укрепляет систему защиты прав потребителей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя