«Фантомные боли» официального Киева: СБУ проверяет документы 2010 года по Черноморскому флоту

На Украине все ищут «цепочку зрады».

Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 11 марта, принял проект «Стратегии деоккупации и реинтеграции» Крыма и Севастополя, в рамках которого поручил Службе безопасности проверить законность ратификации соглашения Москвы и Киева по вопросам пребывания Черноморского флота РФ в Крыму и Севастополе от 2010 года.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов 16 мая 2008 года СНБО принял решение, которое спустя четыре дня было узаконено указом тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко о поручении кабмину подготовить законопроект о прекращении международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота РФ.

Этот законопроект не был разработан по неизвестным нам причинам. Мы считаем, что это был первый кирпич, который начал разрушать всю нашу систему безопасности. Это привело к появлению в 2010 году так называемых харьковских соглашений, которые за беспрецедентно короткое время — через четыре дня после подписания — были ратифицированы депутатами Верховной рады, — пояснил Данилов.

Он назвал произошедшее «зрадой».

Цепочка предательства началась не в 2014, а в 2010 году, — высказался глава СНБО. — Без поддержки народных депутатов, ратифицировавших своим голосованием харьковские соглашения, фактически открыв двери для военной интервенции, не было бы попыток аннексировать Крым и временной оккупации некоторых районов Донецкой и Луганской областей.



Он дал отдельное поручение СБУ узнать все детали голосования 236 депутатов по этому вопросу.

А если СБУ посчитает нужным, то должна завести уголовное дело по статье 111 УК Украины «Государственная измена» относительно соответствующих лиц, — добавил украинский политик.

Напомним, т.н. «Харьковские соглашения» были подписаны 21 апреля 2010 года тогдашними президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. Согласно договору, Москва делала Украине скидку 30% на газ, но не более 100 долларов за 1 тыс. кубометров. Взамен Украина продлевала на 25 лет соглашение о пребывании Черноморского флота в Крыму, которое истекало в 2017 году. Через неделю эти соглашения ратифицировала Верховная рада, правда со скандалом и драками в сессионном зале.

После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.

28 января 2021 года пресс-служба Госбюро расследований (ГБР) сообщила о предъявлении экс-президенту Украины Виктору Януковичу обвинения в госизмене, пояснив, что, по версии следствия, «Харьковские соглашения» по Черноморскому флоту «нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны«. Адвокаты экс-президента опровергли получение их подзащитным данного обвинения, а попытку выделить из этого процесса Януковича назвали политическим преследованием.