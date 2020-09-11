Федеральная нотариальная палата: новые технологии упростят жизнь наследникам

Как работает новый электронный сервис Федеральной нотариальной палаты по розыску имущества наследодателей в банках?

Оформление наследственных прав – одна из традиционных функций нотариуса, которая на первый взгляд кажется далекой от инноваций и цифровых разработок. Однако информационные технологии здесь не только применимы, но и дают уникальные преимущества, что демонстрирует новый электронный сервис Федеральной нотариальной палаты по розыску имущества наследодателей в банках. Эксперты ТАСС рассказывают, как все это работает, и почему теперь понять, что именно оставили вам в наследство, станет значительно легче.

В чем смысл нового сервиса?

Оптимизировать работу нотариусов и кредитных организаций по поиску имущества наследодателей. Благодаря новому сервису любой нотариус сможет оперативно получить информацию о банковских продуктах, которые принадлежали умершему: его счетах (в том числе обезличенных металлических и счетах депо), вкладах, ячейках и других. Кроме того, сервис выдаст сведения о долгах наследодателя, которые также являются частью наследства.

В чем преимущества для наследников?

Во-первых, у наследника становится значительно больше шансов найти все полагающееся ему по наследству имущество.

Возможно, ваш родственник накопил внушительную сумму на счете в одном из банков России. Он мог умереть внезапно или не упомянуть о части наследства в завещании, из-за чего причитающиеся вам по закону деньги будут считаться невостребованным вкладом. Иногда люди уезжают за границу, теряют доступ к своему счету, деньги лежат в банке десятилетиями. Сумма невостребованных вкладов в России оценивается в несколько сотен миллиардов рублей. Возможно, на часть из них вы имеете право.

Во-вторых, снижаются риски обнаружения незакрытых кредитов наследодателя уже после принятия наследства. Стоит отметить, что наследник не может выбирать, какую часть причитающегося ему наследства принять, а от какой отказаться. Если в состав наследства помимо имущества вошли и долги, то наследнику переходят и обязательства по их выплате.

Благодаря новому цифровому сервису нотариата наследник получит более полное представление о составе наследства, что поможет ему взвесить все за и против и только после этого решить – принимать наследство (с учетом долгов) или отказаться от него.

Какие еще плюсы?

Работа по поиску наследства и определению его состава будет проходить не только эффективнее, но и быстрее. Новый сервис позволяет нотариусу получить ответ из банка уже в течение нескольких часов после направления электронного запроса. В некоторых случаях – например, если наследодатель оставил после себя завещание на распоряжение правами на деньги в банке, времени понадобится больше. Однако максимальный срок ожидания и здесь не превысит 12 дней.

То есть предусмотренных законом шести месяцев совершенно точно хватит для того, чтобы разобраться с составом наследства, и вынужденных задержек выдачи наследнику готовых документов станет гарантированно меньше.

Кто уже может оценить преимущества сервиса?

Пока сервис доступен только для наследников клиентов Сбербанка. Что логично – это крупнейший банк России, счета здесь есть у 96 с лишним миллионов частных пользователей, при том, что все население страны меньше 147 миллионов человек. Тестирование сервиса проводили в нескольких регионах: сначала на Северо-Западе и в Поволжье, потом его запустили в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке. Сейчас система окончательно отлажена, с 20 июля сервис доступен на территории всей страны.

Ожидается, что к нему подключится еще один крупный банк, ВТБ, соглашение с Федеральной нотариальной палатой уже подписано. В целом же, сервис отличается универсальностью – к нему может подключиться практически любой банк. Чем больше таких банков присоединятся к сервису, тем больше счетов не останутся невостребованными, а достанутся законным наследникам.

А как искали наследство раньше?

Долгое время единственным вариантом получить сведения о счетах умершего в банке был запрос обычной почтой от нотариуса. К сожалению, такой способ не гарантирует, что письмо будет получено в срок и вообще дойдет до банка. Процесс оформления наследства может затянуться на месяцы, а то и годы.

Сейчас, когда в стране больше 400 банков, и граждане порой не знают, где именно их умерший родственник или близкий человек мог хранить свои сбережения, бумажный документооборот становится неэффективным. Письма нужно отправить в каждый из этих банков. Это огромная работа, которая требует и времени, и дополнительных финансовых затрат со стороны наследника. Банкам такой сервис тоже полезен, невостребованные вклады требуют затрат на обслуживание, при этом дохода не приносят – как правило, речь идет о небольших суммах – да и в целом портят статистику банка.

Также до недавнего времени в рамках Единой информационной системы нотариусы пользовались опцией «Запросы в банк». Однако она позволяла найти только банковские счета и вклады умерших в Сбербанке. Новый сервис помогает разыскать значительно больше видов банковских продуктов и может использоваться для работы с любой кредитной организацией после ее подключения.

Есть ли у нотариата другие полезные для наследников цифровые сервисы?

Да. Например, уже не первый год работает общедоступный бесплатный сервис «Поиск наследственных дел». Он нужен тем, кто знает о смерти близкого человека, но подозревает, что интересующее его наследственное дело уже открыто другим наследником. По закону, если кто-то из наследников уже заявил о себе у того или иного нотариуса, всем остальным наследникам нужно обращаться в выбранную им нотариальную контору. Именно онлайн-сервис ФНП позволяет моментально выяснить, какой конкретно нотариус занимается делом наследодателя, где расположена и по какому графику работает его нотариальная контора. Для этого достаточно указать ФИО наследодателя и (если известны) даты его рождения и смерти.

Кроме того, при регистрации наследственного дела в Единой информационной системе нотариата (ЕИС) сообщение о розыске наследников автоматически появляется на странице «Розыск наследников» портала ФНП. Там же можно увидеть ФИО нотариуса, который занимается указанным наследственным делом.

Сегодня электронные технологии применяются при совершении любого нотариального действия, что повышает как степень защиты юридически значимых сведений, так и уровень комфорта заявителей. В ЕИС фиксируется каждый удостоверенный нотариусом России документ. Там же функционирует отдельный реестр завещаний. Благодаря такой цифровой базе данных узнать, оставлял ли человек после себя завещание, для нотариуса после открытия наследства не составляет труда. Что важно, электронные реестры помогают эффективно пресекать попытки фальсификации нотариальных документов (в том числе завещаний) и позволяют немедленно выявить подделку, если кто-то все же решил ей воспользоваться. Никакого смысла не имеют и попытки утаить завещание кем-то из близких наследодателя – нотариус все равно увидит в реестре его электронную версию.

Источник: ТАСС