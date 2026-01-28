Федеральная нотариальная палата рассказала про юридическую безопасность сделок с домашними животными﻿

Федеральная нотариальная палата на основе практики нотариусов из разных регионов России на своем сайте дала разъяснение правовых аспектов совершения сделок с домашними животными. Питомцы, согласно ст. 137 Гражданского кодекса РФ, являются имуществом и часто становятся объектами купли-продажи, дарения, залога, мены или раздела при разводе. Их владельцам важно минимизировать связанные с этим риски.

Нотариальное удостоверение соответствующих договоров обеспечивает законность, прозрачность и защиту интересов всех участников. Например, при покупке породистого щенка или котенка для участия в выставках нотариус может помочь составить детальный договор купли-продажи с описанием экстерьера животного, что исключает последующие споры о соответствии питомца заявленным качествам.

Так, в практике нотариата был случай, когда для вывоза котенка ориентальной породы на территорию другого государства иностранным заводчикам потребовался именно такой заверенный документ с точными замерами и подробным описанием внешнего вида купленного питомца.

Особое внимание ФНП уделяет залогу животных. Миллионы записей в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, который ведет палата, касаются сельскохозяйственных животных (коров, быков, лошадей). Но также в реестре регулярно фиксируются договоры залога домашних питомцев, включая кошек и собак. Нотариус перед сделкой проверяет, не обременено ли животное залогом, что защищает нового владельца от неожиданных претензий со стороны кредиторов.

В ситуации с наследованием питомца нельзя прямо оставить наследнику по завещанию. Однако владелец животного может использовать механизм завещательного возложения, который предусмотрен ст. 1139 ГК РФ. Он обязывает наследника, получающего имущество, заботиться о животном. Контроль за исполнением этой обязанности может быть возложен на душеприказчика. Такая правовая конструкция позволяет обеспечить питомцу достойную жизнь после смерти хозяина.

В рамках семейного права нотариусы помогают урегулировать судьбу животных при разводе. Если питомец был подарен одному из супругов и это можно подтвердить нотариальным договором дарения, то споров о разделе прав на животное не будет. В иных случаях соглашение о разделе имущества, заверенное нотариусом согласно ст. 38 Семейного кодекса РФ, позволяет найти цивилизованное решение — например, определить порядок общих трат на содержание или даже передать животное в собственность общему ребенку, что помогает сохранить добрые отношения.

ФНП рекомендует обращаться к нотариусам для удостоверения сделок и соглашений, связанных с домашними и сельскохозяйственными животными. Это позволяет не только надлежащим образом оформить сделку, наследование или раздел имущества, но и предупредить будущие конфликты. При этом обеспечиваются законные интересы всех сторон, включая благополучие самого питомца.

