Федеральная нотариальная палата: всё чаще в завещаниях россияне упоминают своих питомцев

Нет, конечно, напрямую оставить свою квартиру и свои деньги любимому котику нельзя. Как бы ни хотелось. Но есть другие способы позаботиться о своем любимце и после трагичного расставания.

Как объясняют нотариусы, отмечает «Российская газета», люди делают так называемые завещательные возложения. Оставляют наследникам наказ содержать, кормить осиротевших животных, заботиться о них. Даже выделяют под это отдельные средства в завещании.

Животные по закону являются имуществом. В каком-то смысле, это проблема: и психологическая, и юридическая. Понятно, что порой, на взгляд владельца, его кот Василий распорядился бы имуществом куда лучше, чем оболтус племянник Васька. Однако у Васьки есть то, чем Василий не обладает по факту рождения: права человека.

В глазах законодателя, что кот, что пес — не более чем вещи. Что-то вроде шкафа. Так что наследник, которому поручено заботиться о домашнем питомце, автоматически становится и хозяином.

Завещатель может возложить на наследников обязанность содержать после его смерти оставшихся домашних животных, ухаживать и присматривать за ними, — рассказали «РГ» эксперты Федеральной нотариальной палаты. — Средства на содержание животного должны браться из имущества наследодателя.

В одном из случаев, например, женщина обязала будущих наследников содержать шесть ее собак и козу. И предусмотрела исполнителя завещания (его еще называют душеприказчиком), который должен был контролировать исполнение ее воли.

Исполнителем завещания может быть как человек, так и юридическое лицо, — подчеркивают эксперты. — И он необязательно должен быть в списке наследников. Если что-то идет не так, то заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников могут требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке.

Иными словами, важно найти неравнодушного человека, который мог бы проследить за наследниками. Это может быть и целая компания, в которой работают неравнодушные люди. Так что любимый пес после смерти хозяина не окажется в положении дворняги. А кошек не лишат законной миски молока. Если же кто-то из наследников вздумает озорничать, в смысле — нарушать кошачьи права на сосиски, то человека засудят. Завещательное возложение может быть адресовано и самому исполнителю завещания, но тогда ему должна быть выделена часть наследственного имущества для этих целей, — рассказывают эксперты. Бывают и необычные ситуации. Нотариус Алена Ткаченко вспоминает, что однажды ее поразило завещание, удостоверенное сельским советом в 2009 году. В нем, как и положено, говорилось об имуществе, но последним пунктом значилось: «Собаку и кошку застрелить». Завещание было признано частично недействительным. Излишне говорить, что профессиональный нотариус никогда бы не позволил составить подобное завещание. Иногда люди пытаются вписать в завещания условия, которые невозможно корректно отследить и учесть, продолжают представители нотариата. Пример неправильного желания из практики: мужчина хотел завещать квартиру внуку, но только если тот получит высшее образование. В данном случае невозможно предусмотреть все нюансы, поясняют эксперты. Например, кто примет наследство, если к моменту смерти наследодателя внук будет еще несовершеннолетним. Да и ждать заветного диплома можно очень долго, ведь человек может пойти учиться и в 19, и, условно, в 49 лет. Кто будет все это время присматривать за квартирой и менять масло в лимузине? Вот еще случай: очень пожилой мужчина хотел написать, что оставит наследство внучке, но только если она выйдет замуж. Не получилось. Потому что нельзя так. Эксперты напоминают, что у супругов с некоторых пор есть возможность составить одно завещание на двоих. Муж и жена могут изменить режим общего имущества на случай смерти одного из них или обоих, а могут этого не делать. Могут установить как одних и тех же, так и разных наследников после ухода из жизни каждого из них. Могут предусмотреть самостоятельные завещательные отказы и возложения. Первое — это, например, когда муж оставляет жене квартиру с условием, что там смогут проживать его родители или еще кто-то. Возложение касается общеполезных целей. Допустим, когда супруга в завещании указывает, какой галерее отдать ее коллекцию картин. Также сюда входят указания заботиться о животных или похоронить наследодателя определенным образом. Завещательные распоряжения можно делать в отношении всего имущества, отдельных его видов или конкретных объектов. Например, супруги покупают квартиру и сразу договариваются, что после смерти мужа она достанется его сыну от первого брака. В совместном завещании супруги могут определить, во-первых, что в случае смерти любого из них эта квартира будет личной собственностью мужа. Во-вторых, независимо от того, уйдет ли муж из жизни раньше или позже супруги, эта квартира перейдет его наследнику. То есть жена сможет претендовать на нее только как обязательный наследник, если ее обязательная доля не «перекроется» другим наследственным имуществом. источник: «Российская газета»