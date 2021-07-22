Федеральное медико-биологическое агентство России направит в Ялту сводный медицинский отряд

В связи ухудшением эпидемиологической ситуации в Крыму, по просьбе Главы РК Сергея Аксёнова и главы администрации Ялты Янины Павленко руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой было принято решение о направлении в Республику Крым сводного медицинского отряда из специалистов окружных центров ФМБА России для усиления кадрового состава «ковидного» госпиталя, а также развертывании дополнительного коечного фонда для приема пациентов с COVID-19 и подозрениями на него.

С самого начала пандемии ФМБА России неоднократно направляло в регион сводные медицинские отряды для помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Весной этого года силами сводного медицинского отряда была проведена масштабная акция по диспансеризации населения южного берега Крыма. Мы готовы оказать всю необходимую помощь. Сводный отряд, сформированный из специалистов Агентства, приступит к работе в Ялте со 2 августа, — заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Со 2 августа на базе филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму в хирургическом корпусе после введения в эксплуатацию новой кислородной станции будет развернут поэтапно дополнительный коечный фонд в объеме до 70 коек к имеющимся 215 койкам для приема пациентов с COVID-19 и подозрениями на него.

В рамках подготовки к увеличению коечного фонда совместно с органами здравоохранения РК будет проработан вопрос о маршрутизации пациентов терапевтического и хирургического профилей, нуждающихся в продолжении стационарного лечения, из Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму в медицинское организации города Симферополя.

В состав сводного медицинского отряда ФМБА России, который отправится для усиления кадрового состава Филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму войдут врачи анестизиологи-реаниматологи, сестры-анестезистки, врачи-специалисты и средний медицинский персонал.