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Федеральные власти снизили Крыму показатель по вводу в эксплуатацию жилищного строительства

Федеральные власти снизили Крыму показатель по вводу в эксплуатацию жилья и строительству

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 19:55 01.11.2020

В рамках реализации национального проекта «Жилье», основной задачей которого является модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, запланировано выполнение двух показателей «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров» и «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации». В ходе заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина принято решение об уменьшении показателей для Республики Крым.

Также в рамках реализации данного проекта предусмотрена субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (программа «Стимул») в размере 45 230 тыс. рублей

По вышеуказанной программе реализуется объект «Строительство подъездной дороги к жилому комплексу в 4 микрорайоне по ул. 60 лет СССР в г. Алушта, Республики Крым», заказчиком которого выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Срок завершения строительства данного объекта запланирован на 2021 год.

Фото и информация: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Федеральные власти снизили Крыму показатель по вводу в эксплуатацию жилья и строительству

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