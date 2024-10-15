Евпаторию с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Бабашов. В рамках визита он провел приём граждан, ответил на вопросы горожан, а также совместно с главой города Галиной Герасимовой и депутатами Евпаторийского городского совета осмотрел территорию Федерального детского реабилитационного центра.
В настоящее время на объекте завершены строительно-монтажные работы первого этапа, проводится благоустройство территории, установка площадок активностей, комплектация оборудованием всех медицинских кабинетов и палат.
Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории примет первых пациентов в конце 2025 года. Размах и оснащенность центра поражают! Современные палаты, бассейны, безбарьерная среда, оборудованные кабинеты, отдельный жилой корпус для персонала. Уверен, что этот грандиозный реабилитационный центр даст толчок к развитию в Евпатории круглогодичного бальнеологического курорта – Крым этого ждал очень давно, — отмечает Леонид Бабашов.
В свою очередь Галина Герасимова подчеркнула, что центр будет предоставлять уникальные возможности для детской реабилитации, там будут сосредоточены самые передовые технологии.
Контроль над возведением такого значимого для нашего города и страны объекта ведется на всех уровнях власти, в том числе и федеральном, — заявила глава города.
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории по информации страницы во Вконтакте Леонида Бабашова
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