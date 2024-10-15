Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории примет первых пациентов в конце 2025 года
актуально в республике
Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории примет первых пациентов в конце 2025 года
фото: пресс-служба администрации Евпатории

Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории примет первых пациентов в конце 2025 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:37 15.10.2024

Евпаторию с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Бабашов. В рамках визита он провел приём граждан, ответил на вопросы горожан, а также совместно с главой города Галиной Герасимовой и депутатами Евпаторийского городского совета осмотрел территорию Федерального детского реабилитационного центра.

В настоящее время на объекте завершены строительно-монтажные работы первого этапа, проводится благоустройство территории, установка площадок активностей, комплектация оборудованием всех медицинских кабинетов и палат.

Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории примет первых пациентов в конце 2025 года. Размах и оснащенность центра поражают! Современные палаты, бассейны, безбарьерная среда, оборудованные кабинеты, отдельный жилой корпус для персонала. Уверен, что этот грандиозный реабилитационный центр даст толчок к развитию в Евпатории круглогодичного бальнеологического курорта – Крым этого ждал очень давно, — отмечает Леонид Бабашов.

В свою очередь Галина Герасимова подчеркнула, что центр будет предоставлять уникальные возможности для детской реабилитации, там будут сосредоточены самые передовые технологии.

Контроль над возведением такого значимого для нашего города и страны объекта ведется на всех уровнях власти, в том числе и федеральном, — заявила глава города.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории по информации страницы во Вконтакте Леонида Бабашова

Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: здравоохранение Крыма

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
здравоохранение Крыма

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.