Фельдшер севастопольской скорой помощи Валентина Юдина заняла третье место во Всероссийском конкурсе

По итогам конкурса, который собрал лучших специалистов со всей страны, фельдшер скорой помощи 2-й подстанции Севастополя, Валентина Юдина, завоевала бронзовую медаль в номинации «Лучший фельдшер».

Этот конкурс стал площадкой для демонстрации профессионализма и вклада в развитие здравоохранения. Валентина, обладая исключительными качествами — собранностью, уверенностью и опытом, заняла почётное третье место среди множества участников.

Конкурс проходил в три этапа: два региональных — в Севастополе и в Крыму, третий — уже на всероссийском уровне. Работа над конкурсным проектом длилась около четырёх месяцев, включая в себя подробный анализ вызовов, статистику по диагнозам за последние пять лет, построение диаграмм, а также составление автобиографии с описанием профессиональных достижений, наград и благодарностей.

На скорой помощи Валентина работает 18 с половиной лет, из которых последние девять — в Севастополе. Её смены — сутки через двое, в течение которых она выезжает на достаточное количество вызовов. Времени на отдых почти не остается, но при этом Валентина не чувствует усталости, а лишь стремление помочь и оказаться первой там, где нужна помощь.

Каким бы ни был вызов — я уверена, что справлюсь. Главное — быть собранной и помнить, зачем ты здесь. Самое ценное — видеть, что ты действительно помог человеку. Это чувство ни с чем не сравнить. Очень люблю свою работу и коллектив, именно их поддержка вдохновила на участие в конкурсе, — говорит фельдшер.

Победа подчёркивает значимость труда фельдшеров. Это не просто профессия — это призвание и ответственность перед каждым, кто нуждается в срочной помощи.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя