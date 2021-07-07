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«Верево Сити»
Феодосия, Евпатория, Алушта, Севастополь - среди популярных направлений отдыха после открытия Турции
фото: Tonkikh (pixabay.com)

Феодосия, Евпатория, Алушта, Севастополь — среди популярных направлений отдыха после открытия Турции

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 19:37 07.07.2021

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда поехали россияне отдыхать после открытия Турции. С 22 июня Россия возобновила полномасштабное авиасообщение с этой страной и после перерыва в три месяца запустила первые рейсы на популярные курорты российских туристов.

Самое направление – Абхазия. Здесь туристы бронируют, в среднем, летний отдых ха 2,1 тысячи рублей в сутки. На втором месте по дешевизне – курорты Краснодарского края: средняя стоимость ночи составляет 2,6 тысячи рублей. Дороже всего после 22 июня отдохнуть в Крыму – 3,4 тысячи рублей в сутки. Чаще всего на российские черноморские курорты приезжают отдыхать семьи с детьми: в Крым – 35%, в Краснодарский края – 39%. В Абхазии же предпочитают проводить летние отпуска пары без детей – 33% (31% семей). После открытия «воздушной гавани» России с Турцией россияне стали чаще бронировать отели на российском юге – более 80%. В Абхазии туристы охотнее арендуют квартиры – 17 процентов, — отмечают аналитики сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами с 22 июня по 31 августа 2021 года.

Десять популярных направлений отдыха на юге России после открытия Турции:

  1. Феодосия – 2871 ₽ / 6 ночей *
  2. Евпатория – 3128 ₽ / 6 ночей
  3. Алушта – 3225 ₽ / 7 ночей
  4. Севастополь – 3148 ₽ / 4 ночи
  5. Сочи – 2532 ₽ / 8 ночей
  6. Анапа — 2312 ₽ / 7 ночей
  7. Геленджик – 2731 ₽ / 7 ночей
  8. Гагра – 2644 ₽ / 8 ночей
  9. Пицунда – 3133 ₽ / 6 ночей
  10. Алахадзы – 2524 ₽ / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха

Феодосия, Евпатория, Алушта, Севастополь - среди популярных направлений отдыха после открытия Турции

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