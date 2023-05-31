Феодосийский городской суд к 8 годам лишения свободы приговорил закладчиков наркотических средств

Феодосийский городской суд Республики Крым вынес приговор уроженцам Ленинского района Республики Крым за совершение покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Судом установлено, что в период с мая 2022 года по 06.06.2022г. 23-летний подсудимый являясь активным пользователем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находясь по месту жительства используя мобильный телефон имеющий подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством переписки в интернет-мессенджере «Telegram» вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, с целью незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом, путем размещения в тайники, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В указанный период времени подсудимый с целью увеличения объема незаконно сбываемых наркотических средств, привлек к осуществляемой им преступной деятельности свою сожительницу, которую осведомил о схеме осуществляемой им преступной деятельности, и возложил на нее функции по расфасовке наркотических средств на розничные дозы.

Подсудимая, также являясь активным пользователем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находясь по месту жительства используя мобильный телефон имеющий подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством переписки в интернет-мессенджере «Telegram» вступила в преступный сговоров с неустановленным лицом, с целью незаконно сбыта наркотических средств бесконтактным способом, путем размещения в тайники, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Принятые меры конспирации подсудимыми в течение длительного периода позволяли оставаться не разоблаченными правоохранительными органами и совершать особо тяжкое преступление.

Закладчики следуя указаниям за указанный период разместили закладки на территории г.Симферополя, г.Феодосии и г.Керчи.

За вышеуказанные действия мужчина и женщина получали от неустановленных лиц, денежное вознаграждение в виде криптовалюты «Bitcoin», которую конвертировали на специализированных онлайн-биржах в российские рубли с переводом их на используемую ими банковскую карту, которые обналичивали в банкоматах и в дальнейшем расходовали на личные нужны.

Однако наркотическое средство – производное N-метилэфеона массой 259,8г, 5,00г и 1,05г, которые подсудимые хранили у по месту временного проживания — в помещении комнаты гостевого дома с целью последующего незаконного сбыта, не смогли реализовать по независящим от них обстоятельствам, поскольку 06.06.2023г. их преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В судебном заседании подсудимые свою вину в содеянном признали.

При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимых, которые состоят на учете в наркологическом диспансере, по месту жительства характеризуются посредственно, молодой человек ранее судим за преступление, связанное с оборотом наркотиков; женщина лишена родительских прав в отношении троих малолетних детей.

Смягчающими наказание обстоятельствами, суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступлений путем признательных показаний в ходе всего периода расследования, а также признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым судом, не установлено.

Суд назначил с учетом обстоятельств дела мужчине наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а его сожительнице в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Феодосийского городского суда

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