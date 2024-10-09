Фестиваль «Конубри — День Отца»: 13 октября на Ай-Петри — уникальная гонка с преодолением препятствий

В ближайшее воскресенье, 13 октября, на вершине Ай-Петри пройдет спортивный фестиваль «Конубри – День Отца». Мероприятие посвящено празднования Дня отца в рамках проекта «Конубри – семейный старт». Главным событием фестиваля станет гонка с преодолением препятствий, в которой смогут принять участие все желающие, причем совершенно бесплатно. Правда, для этого нужно предварительно зарегистрироваться на странице мероприятия .

Предлагается следующий формат участия в гонке: семейный парный (ребенок с папой), командный (14-17 лет, 4 человека), командный (18 лет и старше, 4 человека) и масс-старт (старше 18 лет, личный забег без учета времени).

Участникам предстоит пробежать 2 км по трассе, проложенной на плато Ай -Петри на высоте 1234 м над уровнем моря, преодолев при этом 15 препятствий разной степени сложности.

Официальное открытие фестиваля – в 13.00, старты для участников гонки – с 14.00.

Важная деталь: подъем по канатной дороге на Ай-Петри для участников гонки – бесплатный. Такое решение приняла администрация Ялты.

Участников и гостей фестиваля ждут также экстрим-шоу от богатырей Крыма «Сильнейшая нация мира» и различные активности.

Организатором мероприятия выступила Крымская региональная общественная организация «Спортивный патриотический клуб «Конубри».

источник: «Крымский спорт»

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