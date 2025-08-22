Фестиваль «Поколение СВОих» в Севастополе: «Новое время принесло новые вызовы» — губернатор Севастополя

Фестиваль «Поколение СВОих» является проектом севастопольской региональной организации ветеранов СВО, которую возглавляет Герой России Роман Кулаков. В этом году проект стал одним из победителей конкурса проектов СОНКО. Встреча с участниками конкурса прошла в неформальной обстановке в Api Balaklava: собравшиеся поговорили по душам, поделились своими историями, пели песни и читали стихи.

Хотел, чтобы сегодня все познакомились, пообщались, поэтому пригласил всех сюда. Новое время принесло новые вызовы, а следом — новое творчество. Этот фестиваль — это не просто бравые фронтовые песни, лирические баллады, песни, посвященные тем, кто не вернулся с фронта, это истории людей — честные и искренние. Это заслуживает огромного уважения и это должны услышать как можно больше людей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Конкурс для участников фестиваля проходил в несколько этапов: онлайн-отбор стартовал в конце июня, а очный формат прошёл 20 августа. В этом году в фестивале примут участие представители Севастополя, Краснодарского края, Ставропольского края и Республики Мордовия. Всего было отобрано 15 человек.

Среди участников специальной военной операции очень много талантливых людей, и это возможность для них высказаться через этот фестиваль. Это наш первый такой опыт, но мы хотим, чтобы фестиваль стал ежегодным, чтобы он был гордостью и для нас, и для участников специальной военной операции, — сказал исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Скрипаченко.

В пятницу вечером во Дворце культуры рыбаков состоится большой гала-концерт, на котором участники вместе с симфоническим оркестром покажут свои номера в нескольких номинациях: вокал «сольное исполнение», вокал «ансамбль», бард-исполнитель и прочтение стихотворений.

Конкурсное жюри определит лауреатов и победителей в каждой номинации, а также обладателей приза Зрительского признания и Гран-При конкурса-фестиваля.

Начало концерта в 18:30, пригласительные билеты можно взять в кассе Дворца культуры рыбаков.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя