Фестиваль «Таврида – АРТ» — это ещё и тренировки от олимпийских чемпионов, и 3D-объект из мегапазла

На фестивале фестивалей «Таврида – АРТ» для участников и зрителей приготовили обширную спортивную и развлекательную программы. Кроме участия в кастингах, перформансах, съемках шоу-концерта «Таврида вдохновляет», на фестивале можно посетить тренировки, арт-локации с тематическими блоками и тренинги.

Каждый день лучшие российские тренеры проводят зарядку, а также тренировки и мастер-классы по йоге, боксу, медитации, растяжке, аквааэробике и dance mix. Среди тренеров – Дмитрий Труненков, олимпийский чемпион по бобслею; Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам; Эльдар Кенкерли, тренер, постановщик трюков, комментатор, ведущий, эксперт по боевым искусствам; Злата Чепурина, руководитель проекта «Команда Звездный десант», — говорят в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.

В рамках культурно-развлекательной программы участников и зрителей ожидают иммерсивные игры «Послушай себя» и «Сон в летнюю ночь», беззвучная и арбузная вечеринки, барабанный шоу-тимбилдинг, аквафестиваль.

Кроме этого, на фестивале есть возможность посетить арт-локации и принять участие в различных тематических блоках:

в зоне спокойствия и равновесия «Арт-баланс» можно насладиться атмосферой энергетического баланса;

в локации «Арт-терапия» – расписать целый павильон и создать собственный арт-объект;

в «Арт-конструкторе» – принять участие в командных активностях по созданию 3D-объекта дня из мегапазла;

в арт-коридоре «Творческий поток» – вдохновиться на мастер-классе по созданию оригами; в медиапространстве Challenge box – сделать уникальный контент для социальных сетей.

фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив