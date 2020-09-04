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Фестиваль «Таврида – АРТ» - это ещё и тренировки от олимпийских чемпионов, и 3D-объект из мегапазла

Фестиваль «Таврида – АРТ» — это ещё и тренировки от олимпийских чемпионов, и 3D-объект из мегапазла

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:26 04.09.2020

На фестивале фестивалей «Таврида – АРТ» для участников и зрителей приготовили обширную спортивную и развлекательную программы. Кроме участия в кастингах, перформансах, съемках шоу-концерта «Таврида вдохновляет», на фестивале можно посетить тренировки, арт-локации с тематическими блоками и тренинги.

Каждый день лучшие российские тренеры проводят зарядку, а также тренировки и мастер-классы по йоге, боксу, медитации, растяжке, аквааэробике и dance mix. Среди тренеров – Дмитрий Труненков, олимпийский чемпион по бобслею; Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам; Эльдар Кенкерли, тренер, постановщик трюков, комментатор, ведущий, эксперт по боевым искусствам; Злата Чепурина, руководитель проекта «Команда Звездный десант», — говорят в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.

Фестиваль «Таврида – АРТ» - это ещё и тренировки от олимпийских чемпионов, и 3D-объект из мегапазла Фестиваль «Таврида – АРТ» - это ещё и тренировки от олимпийских чемпионов, и 3D-объект из мегапазла Фестиваль «Таврида – АРТ» - это ещё и тренировки от олимпийских чемпионов, и 3D-объект из мегапазла Фестиваль «Таврида – АРТ» - это ещё и тренировки от олимпийских чемпионов, и 3D-объект из мегапазла Фестиваль «Таврида – АРТ» - это ещё и тренировки от олимпийских чемпионов, и 3D-объект из мегапазла Фестиваль «Таврида – АРТ» - это ещё и тренировки от олимпийских чемпионов, и 3D-объект из мегапазла Фестиваль «Таврида – АРТ» - это ещё и тренировки от олимпийских чемпионов, и 3D-объект из мегапазла Фестиваль «Таврида – АРТ» - это ещё и тренировки от олимпийских чемпионов, и 3D-объект из мегапазла Фестиваль «Таврида – АРТ» - это ещё и тренировки от олимпийских чемпионов, и 3D-объект из мегапазла

В рамках культурно-развлекательной программы участников и зрителей ожидают иммерсивные игры «Послушай себя» и «Сон в летнюю ночь», беззвучная и арбузная вечеринки, барабанный шоу-тимбилдинг, аквафестиваль.

Кроме этого, на фестивале есть возможность посетить арт-локации и принять участие в различных тематических блоках:

  • в зоне спокойствия и равновесия «Арт-баланс» можно насладиться атмосферой энергетического баланса;
  • в локации «Арт-терапия» – расписать целый павильон и создать собственный арт-объект;
  • в «Арт-конструкторе» – принять участие в командных активностях по созданию 3D-объекта дня из мегапазла;
  • в арт-коридоре «Творческий поток» – вдохновиться на мастер-классе по созданию оригами; в медиапространстве Challenge box – сделать уникальный контент для социальных сетей.

фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив 

Фестиваль «Таврида – АРТ» - это ещё и тренировки от олимпийских чемпионов, и 3D-объект из мегапазла

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