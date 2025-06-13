Фестиваль «Улицы» от «Таврида.АРТ» подарил Судаку новые муралы и праздник уличного искусства

Мурал «Геометрия культур» — это пример пересечения культурных традиций нашей большой страны, объединяющей много национальностей и народностей. В нём используются как традиционные русские и крымские орнаменты, так и элементы моего авторского стиля, который я назвал «неорусской вязью». В каллиграфии написана первая строфа стихотворения крымского поэта Александра Трибушного «Вам улыбается Судак». Цветовую гамму я выбрал, вдохновляясь русским народным промыслом «Гжель», — рассказал художник из Ульяновска Юрий Вольфович, преобразивший одну из стен Школы-гимназии №1 в Судаке.

Автором мурала «Жар-птица», украсившим дом 3 по улице Гвардейской, стал уличный художник из Барселоны Жауме Молера. Его работы в стиле абстракционизма уже есть в Тюмени и Екатеринбурге. Автору полюбились русские народные сказки, собранные знаменитым учёным и фольклористом Александром Афанасьевым, а также иллюстрации к ним русского художника Ивана Билибина.

Одной из историй, которая вдохновила меня больше всего, была история о Жар-птице. Я был очарован как самим рассказом, так и его визуальным представлением. Птица появляется как волшебное, сияющее существо — символ красоты, надежды и трансформации. Дизайн, который я создал для мурала, основан на этом изображении. Композиция переосмысляет образ Жар-птицы через мой визуальный язык, используя синтетические формы, простую, но интенсивную цветовую палитру и компоновку, отдающую дань уважения графической вселенной Билибина, но с современной точки зрения. Работа выполнена в плоских цветах, с чёткими контурами и строгой, лаконичной композицией — это характерные элементы моего фигуративно-геометрического стиля. Я посвятил эту роспись жителям Судака, надеясь, что она найдёт отклик в их культуре и воображении, став для них чем-то ясным и радостным, — пояснил художник.

Гость из Испании дополнил, что стрит-арт для него — это способ вывести искусство непосредственно в публичное пространство, позволить ему стать частью повседневной жизни и энергии города, это открытый диалог с окружающей средой и теми, кто здесь живёт. По его мнению, муралы – это не просто роспись стен, а создание эффекта, пробуждение любопытства и возможность подарить людям момент размышления или игры.

Художник и дизайнер Дмитрий Ламонов из Санкт-Петербурга представил работу под названием «Телепорт». «Это сочетание традиционных русских символов и современных цифровых элементов. В ней органично переплетаются узоры, современная вязь и пиксельная графика, создавая визуальный язык, который говорит о связи между прошлым и настоящим», — говорит автор. В её создании ему помогал художник из Республики Абхазия Гарик Асланян. На мурале в виде окна с матрёшкой отображены символы разных областей искусства — театра, живописи, музыки и кино. Именно эти творческие направления будут представлены на Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» в этом году. Мурал появился на так называемом вокзале «Тавриды», расположенном у входа на фестивальную площадку — в месте, где встречаются участники и гости событий арт-кластера.

Культурная программа Фестиваля уличной культуры «Улицы» проходила в трёх локациях: на набережной Вдохновения в Городе молодых творцов под Судаком, в центральном парке «Городской сад» и в арт-резиденции «Особняк». Жители и гости города смогли увидеть спектакль-прогулку с ходулистами «Горожане» от известного уличного театра «Ларамбла» из Ростова-на-Дону, который продемонстрировал, как уличные танцевальные баттлы от артистов арт-кластера.уличный театр может меняет настроение горожан. Также для прохожих провели мастер-классы по акриловой заливке и росписи аксессуаров, лекцию от художников об искусстве улиц и для всех желающих в течение дня были организованы арт-экскурсии по городским муралам, где рассказывали историю как новых, так и ранее созданных картин — всего в Судаке художниками, приглашёнными арт-кластером, за три года проведения фестиваля создано 16 муралов. Для жителей и гостей города «Таврида.АРТ» создала арт-карту со всеми муралами, чтобы они могли самостоятельно исследовать Судак через призму уличного искусства.

Праздник завершился в арт-резиденции «Тавриды» в центре города. Там гостей ожидало вечернее музыкально-световое этно-шоу «Корни», где традиционные народные мотивы встретились с ритмами современности, создавая атмосферу погружения в мир фольклора и культурных корней страны. Его дополнили выступления крымского народного фольклорного ансамбля «Русь» и резидентов арт-кластера.

Идея создания фестиваля родилась еще три года назад, именно тогда мы впервые провели Фестиваль уличной культуры — в день рождения города. В его основе лежит общемировая тенденция на переосмысление городского пространства. Судак идеально подходит для уличного искусства и создания муралов, украшающих многие города — как в России, так и за рубежом. Это возможность для реализации творческого потенциала талантливых молодых людей, работы которых становятся настоящими арт-объектами и новыми точками притяжения для туристов. Фестиваль «Улицы» — это симбиоз архитектуры, природы и искусства, — рассказала руководитель службы событийных мероприятий арт-кластера «Таврида» Ксения Кручинина.

Фестиваль уличной культуры «Улицы» проводится уже в третий раз и традиционно становится праздником для судакчан, организованным арт-кластером «Таврида». Стены жилых домов и других архитектурных объектов ранее украшали муралами художники из России, Мексики и Китая.