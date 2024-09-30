Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Фейковые новости: полиция Севастополя призывает критически относиться к непроверенной информации
актуально в республике
Фейковые новости: полиция Севастополя призывает критически относиться к непроверенной информации
иллюстрация: pikist.com

Фейковые новости: полиция Севастополя призывает критически относиться к непроверенной информации

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:45 30.09.2024

В полиции Севастополя отмечают: в ходе мониторинга сети «Интернет» полицией Севастополя периодически выявляются фейковые новости, направленные на дискредитацию государства, распространение панических настроений среди населения, запугивание граждан:

В некоторых случаях с помощью технических средств представители недружественных иностранных структур подделывают голос высокопоставленных должностных лиц и, якобы от их имени, распространяют в информационном пространстве неправдивые сведения, которые могут вызвать устрашение жителей города, побудить к несогласованным с органами власти митингам, нарушениям общественного порядка. Также возможны действия злоумышленников, направляющих под видом экстренных служб СМС-сообщения или осуществляющих гражданам телефонные звонки с лживой информацией, рассчитанной на вызов паники (например, об объявленной срочной эвакуации, внезапном прорыве войск противника в наш регион, надвигающемся стихийном бедствии и т.д.).

Для предупреждения вышеописанного негативного влияния полиция Севастополя призывает доверять только официальным источникам информации. Если вы увидели подобное сообщение, то необходимо не поддаваться испугу и воздержаться от любых необдуманных поступков. В такой ситуации рекомендуем зайти на официальный веб-сайт государственного органа, от которого якобы поступила такая новость и убедиться, что она не соответствует действительности.

Узнайте больше:  Важно: в Севастополе изменится организация движения на пересечении улиц Вакуленчука-Меньшикова-Руднева

Ни в коем случае не осуществляйте репост недостоверных сведений. Предупреждаем, что публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, влечет уголовную ответственность по статье 207-1 УК РФ.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
УМВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.