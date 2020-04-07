Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | ФГУП «Почта Крыма» в Севастополе: «Все пенсионеры получат пенсию на дом»

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ФГУП "Почта Крыма" в Севастополе: "Все пенсионеры получат пенсию на дом"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

ФГУП «Почта Крыма» в Севастополе: «Все пенсионеры получат пенсию на дом»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:52 07.04.2020

ФГУП «Почта Крыма» сообщает, что почтальоны в возрасте от 60-ти лет Севастопольского почтамта, осуществляющие доставку газет, почтовых отправлений, пенсий на дому, были отправлены на режим самоизоляции. В связи с невозможностью незамедлительного укомплектования штата квалифицированными сотрудниками, а также перестройки производственного процесса Севастопольского почтамта, сотрудниками почтовых отделений города с 3 апреля по 6 апреля осуществлялась доставка пенсий и социальных пособий. Доставка периодических изданий и почтовых отправлений в этот период не осуществлялась. Доставка периодики будет налажена во вторник.

При нормальной штатной ситуации, нам не хватало порядка 10 человек, а сейчас мы отправили на самоизоляцию практически 25% квалифицированного персонала. Быстро перестроить работу производственного процесса по доставке периодической печати, не представилось возможным, поэтому мы два дня не доставляли периодические издания. С завтрашнего дня мы начнем эту работу по доставке периодики нашим подписчикам в почтовые ящики. Пенсию начали выплачивать с 4 апреля. Финансирование у нас есть. Деньги поступили. Но в связи с большим объемом могут быть небольшие перебои, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Севастопольского почтамта ФГУП «Почта Крыма» Людмилу Глущенко.

В период строгой самоизоляции, уверяют в  ФГУП «Почта Крыма», все пенсионеры получат пенсию на дом. Специалисты просят принять во внимание сложившиеся обстоятельства.

ФГУП "Почта Крыма" в Севастополе: "Все пенсионеры получат пенсию на дом"

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.