ФГУП «Почта Крыма» в Севастополе: «Все пенсионеры получат пенсию на дом»

ФГУП «Почта Крыма» сообщает, что почтальоны в возрасте от 60-ти лет Севастопольского почтамта, осуществляющие доставку газет, почтовых отправлений, пенсий на дому, были отправлены на режим самоизоляции. В связи с невозможностью незамедлительного укомплектования штата квалифицированными сотрудниками, а также перестройки производственного процесса Севастопольского почтамта, сотрудниками почтовых отделений города с 3 апреля по 6 апреля осуществлялась доставка пенсий и социальных пособий. Доставка периодических изданий и почтовых отправлений в этот период не осуществлялась. Доставка периодики будет налажена во вторник.

При нормальной штатной ситуации, нам не хватало порядка 10 человек, а сейчас мы отправили на самоизоляцию практически 25% квалифицированного персонала. Быстро перестроить работу производственного процесса по доставке периодической печати, не представилось возможным, поэтому мы два дня не доставляли периодические издания. С завтрашнего дня мы начнем эту работу по доставке периодики нашим подписчикам в почтовые ящики. Пенсию начали выплачивать с 4 апреля. Финансирование у нас есть. Деньги поступили. Но в связи с большим объемом могут быть небольшие перебои, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Севастопольского почтамта ФГУП «Почта Крыма» Людмилу Глущенко.

В период строгой самоизоляции, уверяют в ФГУП «Почта Крыма», все пенсионеры получат пенсию на дом. Специалисты просят принять во внимание сложившиеся обстоятельства.