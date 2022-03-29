Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Шевченко в Севастополе намерены достроить летом

Физкультурно-оздоровительный комплекс на лице Шевченко — это комплекс с универсальным игровым залом. Сейчас на объекте ведется устройство внутренних инженерных систем, отделка помещений, монтаж витражей здания, а также благоустройство прилегающей территории.

Степень готовности высокая, планируем в середине года объект ввести в эксплуатацию, работы ведутся в срок. Этот комплекс привлечет большое количество спортсменов, а также здесь смогут с комфортом заниматься спортом все желающие, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Здание комплекса будет двухэтажным. Для маломобильных групп населения предусмотрен наклонный лестничный подъемник. На первом этаже будут расположены универсальный игровой зал с гардеробными, душевыми и санузлами, вестибюль с гардеробом, медицинский блок, кафе. На втором – тренажерный зал и зал общей физической подготовки с гардеробными, душевыми и санузлами, в том числе для маломобильных групп населения, помещения тренеров и учебный класс. В здании также предусмотрен скалодром для альпинистов.

ФОК предназначен для проведения тренировок и соревнований местного уровня по баскетболу, волейболу, теннису, настольному теннису, бадминтону, мини-футболу, ринг-теннису, а также физкультурно-оздоровительных занятий.

Комплекс сможет вместить 150 зрителей, в спортивных залах смогут одновременно заниматься более 80 человек. Это могут быть как профессиональные спортсмены, так и все желающие жители города, для которых планируется предусмотреть систему социальной поддержки.

Готовность объекта составляет 75%. Работы выполняются подрядной организацией «Теплостройсервис». Срок окончания строительства по контракту – 2022 год, цена контракта – 356 млн руб.

Инженерное подключение объекта к наружным сетям полностью выполнено, идем к финишной прямой. На прилегающей территории есть спортивная зона, детские площадки, большая парковка для автобусов и машин, системы полива, большой объем озеленения, — отмечает исполнительный директор компании-подрядчика Эльдар Абелкасимов.

Проектом также предусмотрено благоустройство прилегающей территории – мощение тротуаров, устройство пешеходных дорожек, площадок для отдыха с покрытием бетонными тротуарными плитами, спортивных площадок с покрытием резиновыми плитками, парковки на 94 машиноместа.

Напомним, в настоящее время в Севастополе идет строительство еще шести спортивных объектов. Это физкультурно-оздоровительные комплексы в Инкермане, Верхесадовом и Каче, крытый каток с искусственным льдом в районе улицы Генерала Мельника, второй этап спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя и стадион «Горняк» в Балаклаве.