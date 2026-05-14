Физлицо и коммерческая организация должны будут заплатить более 96,7 млн рублей за организацию свалки

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку законности освоения земель государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Байдарский».
Установлено, что в 2025 году физическое лицо организовало складирование строительных отходов и отвалов грунта в границах заказника – на трех принадлежавших ему земельных участках и смежных землях города. Отходы по договору с собственником участков завозила коммерческая организация.
В результате незаконных действий произошло загрязнение части особо охраняемой природной территории общей площадью свыше 8,4 тыс. кв. м. В почве обнаружены компоненты лома железобетонных конструкций, бетона, асфальта, арматуры, кирпичей. Сумма ущерба составила более 96,7 млн рублей.
Природоохранный прокурор направил в Балаклавский районный суд города Севастополя исковое заявление о возложении на физическое лицо и коммерческую организацию солидарно обязанности ликвидировать свалку и возместить ущерб, причиненный почве.
Иск прокуратуры удовлетворен. По заявлению прокурора на счета ответчиков судом наложен арест и установлен запрет на отчуждение их объектов недвижимости, — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.
Кроме того, продолжается расследование уголовного дела по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов), возбужденного по данному факту следственными органами по материалам прокурорской проверки.
источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя
